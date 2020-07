¿Por qué nos dan asco las cacas?

A los seres humanos nos dan mucho asco las cacas y nos sorprendemos cuando vemos que nuestro perro o conejo de compañía se las come. Pero ¿alguna vez te has planteado que el comportamiento de nuestras mascotas podría ser el normal y que nosotros somos los raros? Lo cierto es que no hay una norma en el mundo animal en cuanto a cómo comportarse con las cacas y cada especie tiene su forma particular de 'relacionarse' con ellas. Fijarnos en el resto de animales puede ser una manera muy útil para conseguir entendernos a nosotros mismos, de hecho, el método comparado en ciencia se utiliza constantemente.

Por ejemplo, incluso a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, no les dan asco las heces. Cuando los primatólogos quieren recoger muestras fecales de chimpancés solo tienen que subir a sus nidos, construidos con ramas en los árboles, para encontrar excrementos en abundancia. ¿A caso tu defecarías en el mismo sitio donde duermes? Estoy segura de que no y esta diferencia tiene que tener un motivo. Los chimpancés, aunque sí que son territoriales, no suelen reutilizar los nidos, al contrario que los humanos, que dormimos siempre en la misma cama. Así que a los chimpancés sus cacas no les dan muchos problemas y es normal que les causen indiferencia.

Es cierto que nuestra cultura puede tener influencia, ya que el ser humano no siempre ha vivido tan alejado de sus excrementos como ahora. Como decía mi profesor de parasitología: “El desarrollo de una sociedad empieza cuando nos separamos de nuestras propias mierdas”. Pero nuestras características biológicas también son muy importantes, dado que no creo que haga falta que nos enseñen que los excrementos huelen mal. Para encontrar estas características, en el siguiente vídeo vamos a hacer un repaso por la relación que otros animales tienen con sus heces:

Laura Camón autora del canal de Youtube ‘Torquigener’

