¿Somos más inteligentes que un chimpancé?

Recuerdo que en el instituto, hace ya unos diez años, me enseñaron que la inteligencia era la capacidad para resolver problemas y así está definida también en la RAE. Siendo sincera, me parece que esta definición se queda un poco simplona, pero no tengo intención de juzgar a mis profesores ni a la RAE, ya que, a día de hoy, la ciencia no tiene una definición consensuada, y probablemente cada persona tenga una idea distinta sobre lo que significa ser inteligente.

Los psicólogos relacionan inteligencia con la capacidad de adaptarse al ambiente, aprender de la experiencia y entender y controlar tus propios pensamientos. También dicen que hay muchos tipos distintos de inteligencias: lógico-matemática, lingüística-verbal, visual-espacial, corporal-cenestésica, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Está claro que estas inteligencias se han propuesto basándose en el ser humano, y me pregunto si habría muchas más si tuviéramos en cuenta a todos los seres vivos. Es curioso que nos consideremos los animales más inteligentes de la Tierra, pero ni siquiera tengamos muy claro lo que significa.

Ahora bien, hay una cosa en la que sí que parece haber consenso, y es que la inteligencia depende del sistema nervioso, especialmente del cerebro. Así que si miramos este órgano nos podemos hacer una idea aproximada de cuáles son los animales más listos, y en este ranquin los humanos estamos a la cabeza, seguidos muy de cerca por los cetáceos. Ya en el linaje de los primates se ve una tendencia evolutiva hacia la inteligencia, pero en algún momento de nuestra evolución, cuando nuestros ancestros ya andaban sobre dos patas, el cerebro empezó a cobrar aún más importancia. Así podemos afirmar que, en general, somos más listos que los chimpancés, ya que hemos desarrollado mucho más el cerebro. Pero, ¿por qué los seres humanos hemos llegado a tener un cerebro tan grande?

Laura Camón autora de ‘Torquigener’

