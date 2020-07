¿Qué edad tendría tu perro si fuese un humano?

¿Cómo es ser mi perro? No sé si será porque, como ser humano que soy, intento ponerme constantemente en la piel de los demás para comprenderles mejor, pero me encantaría saber la respuesta. Desgraciadamente, aún no puedo meterme en la mente de los perros por lo que me tendré que conformar con mi imaginación y la información que nos den los científicos. Para contestar a esta pregunta se pueden estudiar muchos aspectos distintos como, por ejemplo, sus sentidos. Ya sabemos que para ellos el olfato tiene mucha importancia, luego la mayor parte de la información sobre el mundo la obtienen a través de los olores. Otros aspectos que podemos estudiar son su cerebro -¿qué áreas tiene un perro más desarrolladas o menos?- y su conducta -¿hacen planes de futuro?, ¿cooperan entre ellos?-.

Igualmente, la experiencia de ser un perro cambia de un cachorro a un adulto, así que otro aspecto que estaría bien conocer es la edad que tendría nuestro perro si fuese un humano. Hasta ahora, se decía que un año en la vida humana equivale a siete años en la vida de un perro, porque la esperanza de vida de los perros y humanos es alrededor de 10 y 70 respectivamente. Pero esto no tiene ningún tipo de base científica.

Un equipo de investigación liderado por Tina Wang de la Universidad de California, San Diego, ha dado con una fórmula que nos permite conocer con bastante exactitud esta equivalencia. Es muy bonito cuando se publica una investigación con un resultado que la sociedad puede aplicar tan directamente. Pero para que esto pase ha sido necesario previamente un mar de investigaciones cuya utilidad para la sociedad podría no parecer evidente. En este caso, para obtener este resultado ha sido preciso, entre otras muchas cosas, descubrir el ADN y las modificaciones químicas que sufre a lo largo de nuestra vida. En este vídeo te explico cómo calcular la edad de tu perro y cómo se ha obtenido la fórmula:

Laura Camón autora del canal de Youtube ‘Torquigener’

