Xina Mora estrena 'Reina', un videoclip de denuncia hecho con 'nudes' no deseados

A las fotos que muestran parcial o totalmente la desnudez del cuerpo humano, enviadas a través de chats o redes sociales se les llama 'nudes'. Suelen formar parte de una práctica mayor llamada 'sexting', la cual ha crecido estos meses debido al confinamiento y a la distancia social. El problema surge cuando estas imágenes o sugerencias verbales, ni se solicitan, ni se desean, ni se realizan con el consentimiento de sendas partes. Ahí es donde comienza una forma de ciberacoso que afecta, en especial, a los jóvenes y que, desde hace unos días, se ve reflejada en el videoclip de una joven artista zaragozana que pretende dar voz a esta problemática: Xina Mora.

"El ciberacoso es una práctica muy común y desagradable que sufren muchas mujeres y que no puede normalizarse ni quedarse oculta. Hay que hablar de esto y sacarlo a la luz", explica la cantante. Ella misma ha sido víctima de esta práctica en numerosas ocasiones y, aquí viene la guinda del pastel: el videoclip de su tema, 'Reina', incluye 'nudes' reales, eso sí, pixelados, que ella ha recibido sin su consentimiento.

Xina Mora. Xina Mora

¿Quién hay detrás de Xina Mora?

Myriam es el nombre real detrás del artístico de esta zaragozana. "me llamaban y me llaman china -porque se le entrecierran los ojos al sonreír- y cambié la 'ch' por la 'x', que es un símbolo de unión y de fortaleza", explica. Mora, por otro lado, es su apellido materno. Sus oídos tienen como referentes Arianna Puello, La Mala Rodríguez, Kase O, Amy Winehoyse, M.I.A., Britney Spears, Justin Timberlake, SFDK, Gorillaz, The XX o Macklemore, entre otros muchos.

Este no ha sido el primero de sus trabajos en los que reivindica el empoderamiento de la mujer, el machismo o las diferencias en el mercado musical. En 'Baila para mí', por ejemplo, el primer tema que llegó a YouTube con su firma, comienza a dar una nueva visión de esa estética del trap en la que son las mujeres las que bailan alrededor de un hombre, invirtiendo los papeles.

Aunque su carrera artística profesional despegó hace un año, Myriam lleva mascando el espectáculo desde los seis, cuando se subió por primera vez a un escenario. Durante su vida ha hecho Teatro y ha dado clases de Canto, estudió Arte Dramático y lo compaginó con Enfermería, la profesión que le permitió marcharse a Madrid a seguir formándose. "Aquí había obviamente más posibilidades para dedicarme a esto que en Zaragoza", explica. "El año pasado firmé un contrato con Universal Publishing y mi idea es seguir trabajando duro aquí, evolucionar como artista y seguir publicando música".

