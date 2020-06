¿Necesitas un robot aspirador? Amazon rebaja 120 euros una de las Roomba más deseadas

Una casa limpia es sinónimo de felicidad. Y no lo decimos nosotros, ¡lo asegura la ciencia! Pero, la verdad, no nos extraña, pues quién no disfruta al sentir que su hogar es digno de una revista de decoración y que no hay mota de polvo que estropee las vistas. Sin embargo, para lograrlo solo hay un camino: remangarse, sacar el arsenal de productos de limpieza y empezar a sacar lustre a cada habitación, desde el techo hasta el suelo (para seguir el orden más efectivo). Una tarea fructífera, pero ardua para la que conviene contar con aliados tecnológicos que alivien la carga y aminoren los tiempos.

Los robots aspiradores son, para esta ocasión, aliados indiscutibles, ya que, si bien no conocen los trucos que un profesional de la limpieza pone en práctica, cuenta con sistemas avanzados de detección de la suciedad, succión o reconocimiento de habitaciones que bien consiguen suplirlos sin necesidad de que controlemos su trabajo. Claro que, para hacerse con uno, la inversión inicial es necesaria y algo elevada, aunque, todo quede dicho, poco se tarda en amortizarla.

Pero, ¿y si te decimos que hoy en el catálogo de Amazon puedes conseguir un robot aspirador de Roomba con un 34% de descuento? Y no un modelo cualquiera, sino uno de los favoritos de los usuarios del gigante de las compras 'online', pues cuenta con más de 7.000 valoraciones que le han valido casi cinco estrellas doradas y, además, ostenta la etiqueta 'Amazon’s Choice' que asegura una calidad precio inmejorable. ¿Te animas a descubrir todo lo que puede hacer por ti y por la limpieza de tu hogar?

Este dispositivo se adapta a todo tipo de suelos. Amazon

Las prestaciones que han convencido a más de 7.000 clientes

Su sistema de limpieza en tres fases. Este dispositivo cuenta con dos cepillos multisuperficie, uno diseñado para los bordes y una gran potencia de succión. Con todo ello se consigue eliminar todas las partículas y la suciedad.

Su cabezal de limpieza autoajustable. Se adapta automáticamente a la altura de las distintas superficies para mantener los dos cepillos multisuperficie en contacto con los diferentes tipos de suelo e incluso alfombras.

Su tecnología Dirt Detect. Este dispositivo incluye unos sensores que reconocen aquellas áreas en las que más restos se acumulan y avisan al robot para que incida en su limpieza.

Su aplicación. Aunque el robot aspirador hace la mayoría del trabajo por ti, tú tienes el control del dispositivo y puedes activarlo desde su aplicación móvil, donde también puede programar ciclos de limpieza.

