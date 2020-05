Estos son los mejores móviles de menos de 200 euros según la OCU

71 puntos. Por calidad global, se codea con modelos de alta gama, como el mismísimo iPhone 11. Características: pantalla de 6,4 pulgadas, 64 GB de memoria, 4 GB de RAM, procesador Snapdragon 665 de 8 núcleos, batería de 5000 mAh (con una duración real de 43 horas), y cuatro cámaras en la parte trasera: la principal (16 MP), un ultra gran angular de 118º (8 MP), la macro (2 MP) y el teleobjetivo (2 MP); la de selfis es de 16 MP. Pros: su precio (desde 198 euros), la pantalla LCD, la calidad de las fotos de día, los altavoces estéreo, la memoria real y su versión de Android (Android 10, la más reciente). Contras: carece de reconocimiento facial y el lector de huellas no es demasiado fluido, las fotos con poca luz, no dispone de NFC.

68 puntos. Buena calidad global, destaca por la velocidad del procesador y su rendimiento general. Características: pantalla de 6,3 pulgadas, 128 GB de memoria, 4 GB de RAM, procesador Snapdragon 712 AIE de 8 núcleos, batería de 4035 mAh con una duración real de 30 horas y cuatro cámaras en la parte trasera: la principal de 48 MP, un gran angular de 8 MP y dos sensores más de 2 MP, macro y profundidad; la de selfis es de 16 MP. Pros: su precio (desde 199 euros), la pantalla, su resistencia al agua y a los arañazos, y dispone de reconocimiento facial (además del lector de huellas). Contras: la calidad de las fotos es simplemente aceptable, no tiene altavoces estéreo y no incorpora la última versión de Android (tiene Android 9).

3

OPPO A5 2020.

68 puntos. Buena calidad global, destaca especialmente por la duración de su batería: 44 horas en un uso real y hasta 50 horas con el brillo ligeramente rebajado (a 300 nits). Características: pantalla de 6,5 pulgadas, 64 GB de memoria, 3 GB de RAM, procesador Snapdragon 665 de 8 núcleos, batería de 5000 mAh y cuatro cámaras en la parte trasera: la principal de 12 MP, un ultra gran angular de 119º y 8 MP y dos sensores más de 2 MP, efecto bokeh y blanco/negro; la de selfis es de 8 MP. Pros: su precio (desde 159 euros), su autonomía, la sensibilidad de la pantalla, tiene altavoces estéreo y reconocimiento facial (además del lector de huellas). Contras: la calidad de las fotos es simplemente aceptable (el angular no sirve para vídeo) o incluso mala en el caso de los selfis, no dispone de carga rápida y no incorpora la última versión de Android (tiene Android 9).