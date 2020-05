Frank Blanco abre una polémica en Twitter por su queja al servicio de Burger King

Las quejas de los consumidores en redes sociales por recibir un mal servicio son de lo más habitual, pero pueden tener un efecto inverso al deseado si el interesado es un personaje público. Como ya se vio en el caso del enfado de Jon Kortajarena porque Glovo no le traía una tortilla de patata, Twitter no perdona y ahora le ha tocado el turno al locutor y expresentador de Zapeando Frank Blanco, que se quejó del servicio a domicilio que le prestó la cadena de comida rápida Burger King a través de Just Eat.

“Qué pena que tras dos meses confinados encargo cena a Burger King a través de Just Eat, pierdo dos horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar”, escribió en su perfil, adjuntando además el pantallazo de la respuesta que había recibido de Just Eat: “El restaurante nos indica que no es posible que no se hayan enviado los regalos correspondientes a tu pedido. El encargado indica que los ha puesto según correspondían a tu pedido. Ahora lo que podemos hacer desde Just Eat es abrir un seguimiento con tu caso y así proporcionarte una respuesta al incidente más favorable en este caso, ya que la persona encargada en este momento me indica que no es posible hacer un nuevo envío”.

La respuesta de los tuiteros no se hizo esperar y el nombre del comunicador se posicionó entre las tendencias de la red social.. Muchos criticaron la queja de Blanco o la tacharon de superficial: "¿Sabes cómo se le llama a esto? Problemas del primer mundo. En caso de que así sea, ¿nunca te has equivocado haciendo tu trabajo? ¿En serio estás reclamando unos juguetes que no valen ni 50 cts? Con la que tenemos encima y hay que leer tales tonterías, decía uno."Sin duda una historia candidata a peor tragedia del 2020.", reaccionaba otro.

Sin embargo, otros muchos defendían la actitud del periodista catalán y entendían su postura: "Entiendo al 100% tu queja. Si se pide un menú infantil del BK no es porque tu hijo esté deseando comerse esa hamburguesa, es por el juguete. Es una estrategia de marketing cojonuda y si no lo cumplen, BK debería tomar medidas para no perder clientes. Así de simple", escribía un usuario. Cualquiera al que le haya pasado eso lo hubiese twitteado igual que @Frank_Blanco, como el ha dicho no por el olvido si no por tratar al cliente de mentiroso. Pero aquí lo que vale es atizar al famoso ... sea por lo que sea", comentaba otro.

Blanco subrayó y respondió al tuit de un usuario que explicaba su punto de vista: "Igual no hemos entendido bien su queja, creo que se refiere mas a que le han llamado mentiroso, y eso en una empresa de cara al publico, es algo grave". "Tal cual", contestó el presentador, que finalmente prefirió zanjar el tema con un rotundo mensaje: “el mundo twitter ha reaccionado como esperaba”. “Gracias por no defraudar. Dicho esto, y tras conversar con algun@s de vosotr@s gustosamente, ese tweet no lo borro, voy a pasar página, y a seguir con mi vida. Feliz semana a tod@s, incluso al encargado de BK”.