Lluvia de críticas a Carmen Lomana por posar con un abrigo de "piel natural porque soy ecológica"

Carmen Lomana se ha convertido en 'trending topic' tras su última publicación en las redes sociales. La 'celebrity' ha compartido varias imágenes en sus perfiles de Twitter e Instagram con su 'look' de este jueves en las que posa con un abrigo "de piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables".

Hoy toca la típica foto de escalera que os gusta. Hace frío y estreno un precioso abrigo que me ha enviado #Nomadideluxe Piel natural porque soy ecológica. No debemos ponernos sintéticos que contaminan muchísimo y no son biodegradables. pic.twitter.com/JzF1xyPUAE — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) January 8, 2020

Como era de esperar, sus palabras han generado un gran revuelo en las redes, que se han llenado de críticas y comentarios de todo tipo. Muchos usuarios han mostrado con dureza su indignación con la colaboradora televisiva al presumir de ser ecológica mientras luce utiliza pieles naturales, si bien no han faltado los 'tuiteros' que han tirado de ironía y humor.

Funko lanza su figura de Carmen Lomana pic.twitter.com/MdxP4Lpy6m — SergeBirkin (@SergeBirkin) January 9, 2020

ella, vegana y ecológica como el jamón de york — bollera enfurecida (@unaquedibuja) January 8, 2020

Osea, Carmen Lomana prefiere matar animales para hacer sus abrigos porque los tejidos sintéticos contaminan demasiado y aún encima dice que es ecológica... ¿Se lo explicais vosotros o se lo explico yo? — Nahiala (@BlueNahiala) January 9, 2020

Carmen Lomana: la Greta Thunberg española. https://t.co/dpvTcdmCNg — Living Postureo (@LivingPostureo) January 8, 2020