Chris Hemsworth explica por qué Elsa Pataky no se ha cambiado el apellido

Se conocieron en 2010 y se casaron ese mismo año. Desde 2015, la pareja formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth vive afincada en Australia, país de nacimiento del actor. Sin embargo, la española no se ha cambiado el apellido como es común en países de cultura anglosajona.

En una de sus últimas entrevistas concedida al programa australiano 'Kyle and Jackie O' para promocionar su nueva película de Netflix 'Tyler Rake', Chris Hemsworth ha explicado por qué después de una década y tres hijos en común, Pataky no ha cambiado de apellido (que en realidad es Lafuente Medianu). Y parece que no es otro que la falta de tiempo por sus continuos compromisos profesionales. Además, cambiar su apellido podría sido un inconveniente a la hora de viajar.

"Creo que ella quería y creo que todavía puede", comentó Chris Hemsworth y dijo que se dieron cuenta de que supondría un problema con los pasaportes cuando vivían en Europa y estaban decidiendo dónde mudarse. Aun así, parece que no lo han descartado todavía y podría estar entre sus planes el cambio. "Todavía podría hacerlo", aseguró el actor.

En una entrevista concedida en 2018 a la edición australiana de la revista 'Vogue', la actriz confesó, entre otras cosas, no saber cómo ella y su marido, Chris Hemsworth, "han sobrevivido como pareja". “Hicimos todo muy rápido. Nos casamos y luego al año siguiente tuvimos nuestro primer hijo. El matrimonio provoca mucha presión, pero estamos bien porque hay mucho amor entre nosotros y aunque tenemos ambos una personalidad muy fuerte, nos queremos mucho”.

Promoción en plena cuarentena

Elsa Pataky publicó hace unos días en su Instagram una fotografía que, como suele ser habitual, dio mucha envidia a sus seguidores, y no solo por el idílico lugar en el que residen (Byron Bay, una zona de la costa australiana). Así posaba la española en brazos de su 'Thor' como parte de la promoción de la nueva película de Chris en Netflix, ‘Extraction’.