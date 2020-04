Doce sociedades médicas rechazan volver a trabajar tras 7 días sin síntomas

Doce sociedades médico-científicas se han adherido este miércoles a la postura del Foro de la Profesión Médica que, entre otras cosas, rechaza que los sanitarios que no se hayan sometido a la prueba del coronavirus, pero presenten síntomas desde hace siete días y no tengan fiebre, se reincorporen al trabajo.

Fue el pasado martes cuando el Foro de la Profesión Médica -integrado por colegios de médicos, sociedades científicas y sindicatos médicos- se opuso a las recomendaciones en este sentido recogidas en la "Guía de actuación frente a la covid-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios" del Ministerio de Sanidad.

En ese documento, el Ministerio aconseja a los sanitarios que no se hayan sometido a la prueba del coronavirus, pero presenten síntomas desde hace siete días, vuelvan a su puesto en ese tiempo si no tienen fiebre, no han tomado antitérmicos en tres días y no tienen ya clínica respiratoria.

Ahora, una docena de sociedades como la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) o la Asociación Española de Pediatría (AEP), entre otras, suscriben la postura del Foro.

Así, también exigen que los sanitarios que hayan dado positivo por covid-19 no se reincorporen a su puesto hasta que no tener una PCR negativa -la prueba más fiable para detectar el coronavirus-.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya ha asegurado que su departamento está revisando la Guía.

Las doce sociedades suscriben, según informan en un comunicado, también la crítica del Foro sobre la falta de protección de los profesionales sanitarios ante la pandemia.

Además, en la misma línea que el Foro, muestran su "enérgico y unánime" rechazo a las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad respecto a la gestión de recursos humanos para hacer frente a la crisis sanitaria, especialmente a la decisión de prorrogar la residencia de los residentes.

Respecto a los de último año, las sociedades aseguran que "están trabajando como adjuntos y como tal deberían ser contratados", puesto que además el sector médico no ve inconveniente en mantener la fecha de la evaluación.

Pese a la insistencia en pedir al Ministerio un cambio de postura, señalan que ésta no se ha producido, de manera que "el sector estudiará las medidas necesarias para impedir que se aplique la orden de Sanidad".

