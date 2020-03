Dudas sobre la propagación del coronavirus en España

0

¿LAS MASCARILLAS PROTEGEN DEL VIRUS?

Las mascarillas no son infalibles, por sí solas, aunque algunas pueden ser muy efectivas. La OMS recomienda el uso de mascarillas autofiltrantes con un nivel de protección mínimo de FFP2, según la normativa europea (N95, según la norteamericana) para quien presente síntomas respiratorios o para quien esté sano pero atienda a alguien sospechoso de haberse infectado.

​En cambio, el resto de personas sanas no necesitan usar mascarillas porque no hay pruebas de que les vaya a proteger. Además, solo son eficaces si se combinan con un lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o bien con agua y jabón.

​En todo caso, debe quedar claro que las mascarillas, incluidas las mascarillas clínicas planas y las de filtro N95, no deben reutilizarse porque, cuando se está en contacto próximo con una persona infectada, la parte frontal queda contaminada. Hay que quitársela sin tocar esa parte, deshacerse de ella y lavarse las manos con el procedimiento recomendado.