El hombre que ayudó a morir a su mujer dona los 300.000 euros de su herencia a luchar contra la esclerosis

En España se diagnostica un caso cada cinco horas y hay más de 55.000 enfermos. Son los fríos datos que arroja la esclerosis múltiple, una enfermedad que en sus variantes más agresivas puede llevar a la invalidez absoluta. Pero detrás de las cifras y las estadísticas, siempre hay historias personales, relatos "de amor, dolor y lucha". Lo sabe bien Ángel Hernández, que hace diez meses ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, diagnosticada con esclerosis múltiple primaria progresiva en 1989, después de una vida entera dedicada a sus cuidados.

Aquel caso abrió de nuevo el debate sobre la necesidad de poner sobre la mesa una ley que regulase la eutanasia, pero también puso en marcha una investigación contra Hernández como presunto cooperador en un suicidio, una conducta recogida en el Código Penal que conlleva hasta diez años de cárcel. La instrucción sigue abierta en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, un hecho que ya recurrió Hernández. Este mismo jueves el Supremo ha rechazado admitir el recurso de Hernández por una cuestión técnica. "Para mí es muy desagradable el que me sentencien por lo que hice. Ya sabía a lo que me exponía, pero que me digan que he dado malos tratos a mi compañera... Eso es terrible", ha afirmó este miércoles en una rueda de prensa de Esclerosis Múltiple España.

Hernández ha participado en el encuentro porque ha destinado los 300.000 euros de herencia de su esposa al Proyecto M1 de investigación de Esclerosis Múltiple España. Visiblemente emocionado, ha hecho hincapié en "lo importante" que es haber facilitado la herencia de su compañera. "Habíamos hablado durante muchos años de la importancia de la investigación", ha recordado. "Entregar esta cantidad no me supone esfuerzo porque además es de María José. Se trata de facilitar que se hagan fármacos para que no progrese la enfermedad y las personas tengan cierta calidad de vida, que es lo que se espera de toda enfermedad crónica, al menos hasta que se llegue a erradicar definitivamente la enfermedad".

"Lo importante es que eche a andar"

Hernández ha celebrado además que la Ley para regular la Eutanasia vaya a salir adelante. "Creo que se va a aprobar este año, a no ser que el Gobierno no dure mucho, que entonces volveríamos al mismo sitio", comenta. Y continúa: "Lo importante es que eche a andar. Ese es el mejor antídoto para demostrar que la ley funciona, como en el 82 cuando salió la del aborto. Luego ya se irá mejorando y arreglando".

En este sentido, a Hernández solo le "preocupa" un asunto, el que atañe a la figura de la Comisión de Control y Evaluación, que realizaría un control previo al acto de la eutanasia y una evaluación posterior tras su ejecución. Esas comisiones van a depender de nombramientos de las comunidades autónomas. "He hablado con personas del PSOE y les he comentado que tendrían que sacar una ley que blindara este asunto para que aquellas comunidades que son bastante de derechas se pueda aplicar la ley en aquellas personas que lo necesitan y lo hayan pedido. Me han dicho que lo tratarán y lo estudiarán en la comisión de sanidad". A su juicio resulta "extraño" que estando más o menos el 80% de la sociedad a favor de la eutanasia, en los representantes políticos el porcentaje baje hasta el 60%.

Según ha recordado Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España, el Proyecto M1 se puso en marcha en 2013 para poner el foco en la investigación, sobre todo en las formas progresivas de la enfermedad. Hasta entonces, todo lo que recaudaban las asociaciones de pacientes iba a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Carrascal ha anunciado que este año esperan llegar al millón de euros desde que comenzó el proyecto. En este sentido 2020, será un año importante porque "vamos a contribuir a la investigación con medio millón de euros". 55.000 irán destinados a la Alianza de Esclerosis Múltiple Progresiva, que es una iniciativa a nivel mundial de todas las asociaciones de pacientes de todo el mundo, que se puso en marcha por la falta de apoyo a la investigación en las formas progresivas. Desde la Red Española de Esclerosis Múltiple se harán además dos convocatorias de 445.000 euros, "una cifra muy importante y que supera con creces la de años anteriores". Una ordinaria, de 145.000 euros, en la que también se contempla por primera vez un apoyo a grupos emergentes de investigadores más jóvenes, y la extraordinaria que es la convocatoria de excelencia María José Carrasco Motos, dotada con los 300.000 euros del legado de la compañera de Hernández.