Newsera: la ciencia ciudadana, una potente herramienta de comunicación

La ciencia ciudadana, junto a sus logros científicos en cada vez más áreas del conocimiento, es también en sí misma una potente herramienta de comunicación científica. Y lo es, en particular, cuando se publican sus resultados no solo en revistas especializadas sino también en medios generalistas, y no solo por los investigadores profesionales sino también por los participantes -científicos ciudadanos- que trabajan activamente en las diversas etapas del proceso investigador entre las que se cuenta la fase de comunicación. Esta misma sección sobre ciencia ciudadana en Tercer Milenio, suplemento de ciencia de Heraldo, constituye un ejemplo pionero de uno de los mensajes que el proyecto europeo Newsera, que acaba de comenzar a andar, quiere transmitir.

El objetivo de Newsera es precisamente destacar el potencial de la “ciencia ciudadana como un nuevo paradigma de la comunicación científica”. Los pasados días 4, 5 y 6 de febrero tuvo lugar en Cosmocaixa (Barcelona) la reunión de arranque de este proyecto financiado por el programa de la Unión Europea Horizonte 2020.

Francisco Sanz, director ejecutivo de la Fundación Ibercivis, y Maite Pelacho, investigadora y gestora de proyectos, estuvieron allí representando a la fundación, junto al resto de socios europeos coordinados por Rosa Arias, fundadora y CEO de Science for Change, grupo líder de Newsera, junto con Oriol Agulló, su responsable de comunicación y gestor de proyectos. Durante los dos días y medio de trabajo, todos los asistentes -representantes de los seis grupos socios del proyecto y participantes externos- lograron que la reunión se desarrollara de una manera intensamente participativa, o cocreada, tal y como está previsto en el proyecto como una de sus notas esenciales, estableciendo los objetivos a corto plazo para el éxito del proyecto.

Newsera busca así mostrar la ciencia ciudadana como una herramienta de comunicación científica con un enorme alcance, potenciadora de la confianza no solo en la comunicación científica sino en la ciencia en general. Una amplia mayoría de proyectos de ciencia ciudadana proporcionan una constante formación científica, lo cual ayuda a reforzar el pensamiento crítico, necesario en toda actividad investigadora. El aumento y consolidación de la cultura científica en la sociedad es una clave para reducir la expansión de noticias falsas.

El enfoque transdisciplinar de Newsera queda reflejado en la participación de socios expertos en distintas áreas en torno a la ciencia:

en ciencia ciudadana participan Science for Change, Ibercivis y FCiências.ID -Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências-;

en comunicación, Formicablu;

en los aspectos sociológicos del proyecto, la Università Degli Studi di Padova;

y en el fomento de la I+D+i junto a la comunicación y difusión de sus resultados, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), quien también se encargará de la comunicación y relación con los responsables de las políticas de I+D+i.

Gracias a esta completa configuración será posible avanzar en el codiseño de nuevas estrategias de comunicación científica, siempre junto a los ciudadanos participantes a lo largo de todo el proyecto. Tradicionalmente dicha comunicación se ha basado en la publicación de artículos, la radiodifusión, las conferencias, las exposiciones científicas y los eventos. En los últimos años, las iniciativas participativas en las que la ciudadanía colabora de modo activo en la generación o análisis de datos, entre otras posibles acciones, también se están considerando como herramientas de comunicación científica.

Newsera trabajará además en colaboración con los proyectos de la UE en curso mapeados en el marco del proyecto EU-Citizen.Science, en los que también trabajan el Ministerio de Ciencia e Innovación, FECYT e Ibercivis, teniendo en cuenta no solo la cantidad, fiabilidad y eficacia de la comunicación, sino también factores psicosociales como la percepción, el interés y la confianza de los representantes de la llamada cuádruple hélice: ciudadanos, empresa e industria, científicos tradicionales, así como encargados de formular políticas en materia de comunicación científica y, en consecuencia, de ciencia.

Excelencia ética

El papel de Ibercivis consiste en asegurar, a lo largo de todo el proyecto y de modo transversal, los requisitos éticos que se aplicarán dentro de Newsera. Por un lado, se atenderán los aspectos de protección de datos de acuerdo con el GDPR (Reglamento de la UE sobre datos personales). Por otro lado, se revisará la adecuación de todos los procedimientos que se refieren a la relación entre los participantes en la investigación. Junto a ello, se buscará la excelencia ética de los proyectos, atendiendo a otros aspectos que son comunes a la ciencia profesional, como pueden ser los relacionados con los sesgos de investigación, la calidad e integridad de la investigación o los conflictos de intereses, entre otros. Esos requisitos se lograrán a través de procesos participativos desde el mismo inicio, favoreciendo la confianza mutua y reconociendo las capacidades y limitaciones de todas las partes, haciendo así de la comunicación una herramienta para la cooperación y la consecución de los objetivos. Ibercivis elaborará, siempre de manera cocreada con los demás participantes, protocolos de buenas prácticas éticas en los proyectos de ciencia ciudadana relacionados con la comunicación. Además, mediante las herramientas de Kampal S.L. (spin-off del BIFI, en la Universidad de Zaragoza) para el estudio de sistemas complejos, analizará las diversas relaciones en torno a la comunicación científica y los diversos grupos de interés, con resultados visuales fruto del potente análisis que permiten estas herramientas.

Solo nos queda añadir que toda colaboración ciudadana -siempre necesaria- es bienvenida.

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis

