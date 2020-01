Consejos para devolver los regalos que no te han gustado

Bien porque la persona que lo compró no acertó, bien porque has cambiado de idea, bien porque se ha repetido el regalo o por cualquier otro motivo, pasada la época navideña el regifting o arte de devolver regalos hace que muchos productos regresen a sus estantes. ¿Afecta la época de rebajas al precio del producto? ¿Pueden denegarte la devolución? ¿Que puedes hacer si no tienes el tiquet? ¿Qué pasa con los productos obtenidos durante el Black Friday?

¿Afectan las rebajas al precio?

SI el producto no fue comprado en el periodo de rebajas y cuentas con tu tiquet de compra para demostrarlo y reclamar la devolución, el local debe asegurarte la devolución del producto por el mismo importe por el que se obtuvo o, al menos, un vale con la compensación económica para poder canjearlo por otro producto de la tienda.

La tienda me deniega la devolución

Los comercios pueden reservarse el derecho a devolver el importe o sustituirlo por otro producto: los establecimientos no tienen obligación de devolver un producto que no tiene una tara. Una de las dos cosas siempre y cuando conserves el tiquet de compra, el producto se encuentre en buenas condiciones y el plazo de devolución siga vigente.

¿Qué puedes hacer si no tienes el tiquet?

Según los datos de Vibbo del año pasado, hasta un 16% de los consumidores prefiere vender el producto no deseado por internet y ganar dinero a pesar de tener el ticket para cambiarlo. Quizá no recuperes todo el dinero, pero al menos podrás sacar provecho.

¿Qué pasa con los productos del Black Friday?

No es que no los puedas devolver, pero muchas empresas como Amazon o Fnac modificaron las fechas límite de devolución para los productos obtenidos el pasado 29 de noviembre, por lo que, incluso si tienes el tiquet, deberás comprobar en qué fecha fue comprado y si la empresa todavía facilita la devolución o sustitución del producto.