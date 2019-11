Haciendo los deberes en una tienda

Los móviles y tabletas son imanes para los niños en las tiendas de tecnología. ¿Quién no ha visto a algún pequeño curioso toqueteando los aparatos expuestos en las vitrinas? Por eso, en un primer momento, la imagen de un menor manejando una tablet en una tienda de Recife, en Brasil, no sorprendió a los dependientes ni a los demás compradores. Hasta que uno de ellos se percató de que el niño no estaba jugando. Con la mochila a las espalda, el cuaderno sobre el mostrador y lápiz en mano, hacía los deberes del colegio dentro del establecimiento. Estaba en el área de Samsung cuando fue grabado por una persona, que compartió el vídeo en redes sociales. Pronto se hizo viral.

Varios medios identificaron al pequeño, de diez años, y comprobaron que, efectivamente, intentaba terminar un trabajo de geografía que le habían encargado en la escuela. Y que, a falta de los medios necesarios en su casa, hacía los deberes en la tienda.

La conmovedora estampa despertó la compasión de la propia empresa Samsung que, según apuntan varias informaciones, se comprometió en regalar al niño el equipo necesario para poder seguir con sus estudios.