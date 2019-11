La queja viral de una madre de una escuela rural de Teruel que pide usar el pabellón municipal

En los días de frío o lluvia, a los 36 niños de la escuela rural de Lledó (un pequeño pueblo de la Comarca del Matarraña, en la provincia de Teruel) no les queda otra este curso que practicar la asignatura de Educación Física en el aula -de apenas 20 metros cuadrados-. El Ayuntamiento de la localidad les niega el uso del pabellón municipal para este fin educativo, lo que ha despertado la indignación de muchos docentes en redes sociales a partir de la carta viral de una madre que se queja de la situación.

Mis hijos van a un colegio de un pueblo de Teruel de 170 hab. El Ayuntamiento no les deja el pabellón en horario escolar porque se ensucia, así que esta semana, que llueve, están haciendo la EF en el aula. Así tratan a nuestra materia y a nuestr@s niñ@s en la España vaciada. 😢 — Carlota Torrents (@TorrentsCarlota) 13 de noviembre de 2019

Carlota Torrents, vecina de este municipio y madre dos niños que asisten al colegio de Lledó, ha recogido en una carta enviada a los políticos y a los medios su malestar por el "menosprecio" que, a su juicio, sufre esta asignatura con la negativa por parte del consistorio de la localidad a cederles este espacio a los alumnos. "No se puede hacer educación física en un aula tan pequeña. Esta semana, por el temporal de frío y lluvias, no han podido dar clase y los niños estaban indignados. Mi hijo y otro compañero querían preparar una manifestación. Fue gracioso... pero con siete años, hay que entender que lo que quieren es correr, moverse, jugar", afirma esta mamá, que es también licenciada en Educación Física.

Con su escrito, que suma ya cientos de reacciones en Twitter, se han volcado -además de otros padres- muchos maestros y colegiados que imparten esta asignatura en otros centros. "He recibido mucho apoyo por parte del colectivo. Nadie entiende que un espacio que se cede para otros usos -como verbenas y otros fines recreativos- se niegue para este. Supone un desprecio a esta asignatura, porque estoy convencida de que si no pudieran dar Lengua o Matemáticas, no estaríamos así, pero al ser Educación Física no se le da importancia...", lamenta esta mamá colegiada.

Según señala, la situación se remonta a principios de curso, cuando el Ayuntamiento de Lledó decidió que no iba a ceder el pabellón para este uso, "como se había hecho siempre hasta ahora, en horario escolar", explica en una nota.

La excusa fue que el uso por parte de los 36 niños y niñas que asisten al colegio público de la localidad "ensucia y deteriora" este espacio. El AMPA, la directiva y la diputación provincial han intentado mediar con el consistorio de Lledó, pero "sin resultados aparentes", añade en una carta que ya se ha hecho viral en las redes.

Esta semana, la llegada de un frente frío que ha traído lluvias y temperaturas invernales a gran parte de Aragón, ha obligado a los niños de esta escuela rural a permanecer en el aula por no poder usar el pabellón en el ejercicio de sus dos horas de educación física semanal. "¿Qué competencias motrices pueden desarrollar 15 alumnas y alumnos en una aula de 20 metros cuadrados? ¿Conoce la administración que España tiene uno de los índices más altos de Europa de obesidad infantil y que el ejercicio físico es imprescindible para mejorar esta situación? ¿Es más importante utilizar el pabellón para las fiestas patronales y las verbenas que para la educación? ¿Cuál es el verdadero motivo de que el Ayuntamiento de Lledó se dedique a crear obstáculos para dificultar la labor docente?", se pregunta esta madre, que defiende el uso de este espacio para fines educativos (y no solo para el ocio).