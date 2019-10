El beso más viral de la manifestación de este domingo en Barcelona

Este domingo era el turno de la manifestación de los constitucionalistas en Barcelona. En un ambiente pacifista y de celebración una imagen ha provocado un gran revuelo en las redes sociales: un beso entre dos jóvenes del mismo sexo.

"Dedicada a aquellos que me decían que en una mani de este tipo me apalizarían si iba con mi novio. Hoy salimos a la calle los catalanes que no tenemos problemas de identidad. Nosotros no quemamos nuestra tierra ni la ensuciamos porque la queremos", ha escrito uno de los protagonistas del ya famoso beso en su cuenta personal de Twitter.