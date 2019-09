¿Vuelta al cole en septiembre? No en estos lugares donde aún queda mucha fiesta

Vacaciones, verano, buen tiempo, más horas de sol... Si todas estas palabras te suenan muy lejanas, no cabe duda de que septiembre ya ha dejado huella en ti. La vuelta a la rutina (y a comer de 'tupper' en el trabajo) ya ha llegado y atrás quedan las jornadas festivas. Sin embargo, no se puede decir que el verano termina hasta que las fiestas de los pueblos llegan a su fin y, con ellas, las canciones de las verbenas. Por ello, y como todavía quedan muchas festividades por celebrarse, en septiembre no se acaba la fiesta. Indie Campers, compañía de alquiler de autocaravanas y furgonetas campers en Europa, ha elaborado una lista de localidades españolas perfectas para visitar aún en septiembre en fiestas.

1 Alcañiz, del 8 al 13 de septiembre Las fiestas más multitudinarias de la localidad turolense son en honor de la Virgen de Pueyos y al Santo Ángel Custodio y se celebran del 8 al 13 de septiembre. En ellas se pueden disfrutar de verbenas, folclore y juegos tradicionales, romerías y procesiones, ágapes populares 2 Graus, del 12 al 15 de septiembre La localidad oscense de Graus celebra sus fiestas en honor del Santo Cristo y San Vicente Ferrer del 12 al 15 de septiembre. Los danzantes, las albadas y las mojigangas son los protagonistas de estas fiestas. También se organizan charangas y pasacalles de gigantes, cabezudos, caretas, caballez y el furtaperas, conocido monigote atado a un palo que representa a un niño condenado por robar peras.

3 Albacete, del 7 al 17 de septiembre La Virgen de los Llanos. Castilla-La Mancha acoge la Feria de Albacete del 7 al 17 de septiembre, que se celebra en el reciento ferial, el Paseo y los Ejidos de la Feria y la plaza de toros. Comienza con una cabalgata y una Batalla de Flores, en la que los participantes van ataviados con el traje manchego, de la sierra o de las peñas y lanzan serpentinas y confetis desde las carrozas. Además, la Puerta de Hierros, se engalana especialmente. 4 Barcelona, del 20 al 24 de septiembre Las fiestas más importantes de la Ciudad Condal se celebran del 20 al 24 de septiembre en honor de la Virgen de la Merced. En el terreno musical, las celebraciones incluyen propuestas independientes y populares. También hay pasacalles, teatro o desfiles de gigantes y cabezudos y no podían faltar los Castells, torres humanas de varios pisos que pueden llegar hasta los 15 metros de altura. 5 La Rioja, del 20 al 27 de septiembre Del 20 al 27 de septiembre, La Rioja celebra su Fiesta de la Vendimia o de San Mateo. Desde el cohete que inicia estos días festivos, las primeras uvas de la temporada son pisadas el día 21 y se disfruta, además, de desfiles de carrozas, espectáculos callejeros, fuegos artificiales, partidos de pelota vasca y, para terminar, la famosa la Quema de la Cuba.