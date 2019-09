Vuelta a la rutina: cinco recetas en 'tupper' para comer bien en la oficina

Aunque no lo queramos aceptar, no nos queda otro remedio: las vacaciones ya han llegado a su fin y llega la temida vuelta a la rutina. Los más pequeños de la casa regresan al cole y los mayores deben preparar su mente para reanudar sus tareas en el trabajo. Ni las mascotas se libran del síndrome postvacacional. La actitud, el ejercicio y también la alimentación son tres factores fundamentales para superar con éxito esta temida etapa. En el último apartado, el 'tupper' se convierte ahora en el compañero inseparable para las jornadas de trabajo. Además de conocer los alimentos que más convienen según nuestro trabajo, debemos saber que el comer en la oficina no es sinónimo de alimentarse de forma poco saludable o aburrida.

Cinco recetas para acertar con tu menú semanal de 'tupper'

1 Hamburguesa de salmón ¿Quién dijo que no se podía comer una hamburguesa en el trabajo? En esta ocasión, el pescado protagonista es el salmón, uno de los alimentos que combaten la depresión postvacacional. Esta elaboración permite incluir otros ingredientes como rúcula, alcaparras, pepinillos o soja para darle un sabor diferente y el pan se puede sustituir por una base de arroz basmati integral. 2 Ensalada de quinoa La quinoa se ha convertido en un alimento esencial por su gran valor nutritivo. Una de las fórmulas más sencillas de degustarla es en ensalada, elaboración que admite un sinfín de ingredientes: pepino, pimientos, brotes verdes... Eso sí, hay que tener en cuenta aquellos que no deberían añadirse, como las salsas o el surimi, si queremos disfrutar de un plato saludable. 3 Tallarines con verduras Aunque no conviene abusar de la pasta (y no solo por que provoque gases), es recomendable incluirla en la dieta, sobre todo, acompañada de verduras. La coliflor es uno de los alimentos que mejor le sienta a este tipo de platos y puede añadirse en trozos, picadas, en salsas... Asimismo, hay que intentar no abusar del queso en estas elaboraciones. 4 Salmorejo o gazpacho Para apurar el recetario estival, el 'tupper' también admite a dos de los reyes de esta temporada: el salmorejo y el gazpacho. Aunque el tomate es el ingrediente principal de estas elaboraciones, también se puede apostar por recetas que no incluyan una pizca de este alimento. 5 Wok de ternera con verduras Brócoli, puerro, cebolla, pimientos... Estas son solo algunas de las verduras que admite una receta de wok de ternera, para la que solo debemos cortar en tiras la carne y saltear todos los ingredientes en la sartén.