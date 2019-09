¿Se puede fumar en la terraza de los bares?

Expertos reunidos en la mesa sobre prevención y control del tabaquismo desarrollada de la Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) han alertado de que la ley de espacios libres de humo no se está cumpliendo en las terrazas de bares y restaurantes, ya que no prohíbe fumar en aquellas espacios al aire libre tienen toldo y más de dos paredes laterales.

En concreto, se ha observado que el incumplimiento durante los meses de invierno es superior al 80 por ciento. "Hemos detectado además que la población no es consciente del riesgo al que están expuestos en estos espacios ya que la mayoría creen que las terrazas son lugares para fumadores y tienen derecho a fumar allí y, por lo tanto apenas existen quejas", ha dicho la profesora e investigadora de la Universidad de Alcalá de Madrid, Xisca Sureda.

NOTICIAS RELACIONADAS Uno de cada dos chicos de 14 a 18 años ha probado el cigarrillo electrónico

Precisamente, apostilla, en aquellas terrazas en las que se incumple la normativa, los niveles de marcadores del tabaco alcanzan valores superiores a los que observábamos en el interior de los locales cuando se podía fumar, superando los límites de calidad del aire que la Organización Mundial de la Salud dice que "no hay que exceder".

Finalmente, el experto ha explicado que después de que se aprobara la ley de espacios libres de humo ha aumentado el número de terrazas y aquellos bares y restaurantes que ya tenían terrazas llevaron a cabo reformas para hacer una ampliación o un cerramiento de cara al invierno y facilitar así el consumo del tabaco.