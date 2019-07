Por qué engullo más comida viendo un vídeo de Youtube que en silencio

Seguro que te han acusado más de una vez de comer con los ojos. Lo que quizás no hayas notado es que también comes con los oídos. Hasta tal punto de que si eres consciente del sonido que produce la comida mientras la muerdes, la masticas y la tragas, engulles menos cantidad de comida que si durante el almuerzo tus oídos están distraídos escuchando música, vídeos de You Tube o la televisión.

Ryan Elder y sus colegas de la Universidad de Brigham Young lo llaman el 'efecto Crunch' y dicen que las personas preocupadas por su peso deberían tenerlo en cuenta. "Normalmente etiquetamos al sonido como el sentido olvidado cuando nos sentamos a la mesa", explica Elder.

Tiene pruebas de lo que dice. En uno de sus experimentos más llamativos, demostró que la ingesta se reduce progresivamente a medida que aumenta el sonido. Concretamente, Elder le pidió a una serie de participantes que comieran galletas saladas (bretzels alemanes, para ser exactos) mientras escuchaban música por unos auriculares a distintos volúmenes. Los resultados no dejaron lugar a duda: cuando la música enmascaraba el sonido de mascar, los sujetos comían casi el doble de 'snacks' que los que escuchaban el crujido de la comida haciéndose añicos en su boca. Según concluía en la revista 'Food Quality and Preference', si además de ser conscientes del sabor de los alimentos escuchamos el sonido que hacen al masticarlos, comeremos lo justo y no más de lo necesario.

