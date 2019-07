Es la era de las series. La proliferación de plataformas estilo Netflix, HBO o Amazon Prime Vídeo, la apuesta por invertir en este formato audiovisual y la posibilidad de elegir el momento para visionar los episodios ha supuesto una revolución y se acumulan los éxitos de todo tipo de temáticas ya consolidados: 'Juego de Tronos', 'El cuento de la criada', 'Peaky Blinders', 'Chernobyl', 'Stranger Things', 'La casa de papel', 'Jane The Virgin', 'You', 'Merlí', 'Élite', 'Paquita Salas', 'The Good Doctor', 'Breaking Bad', 'American Horror Story', 'Big Bang Theory', 'Modern Family'... Y comienza a saberse algo más de los próximos estrenos, como es el caso de 'The Witcher, la nueva serie de Netflix que ya ha hecho públicas sus primeras imágenes.

NOTICIAS RELACIONADAS Un aluvión de series para mitigar el calor

A la cola están las nuevas apuestas, como la ya confirmada cuarta temporada de 'La Casa de Papel', el atrevimiento de llevar a la pequeña pantalla el clásico que ya triunfo en la grande: la serie de 'El Señor de los Anillos', de la que se ha confirmado que Bayona será director de los dos primeros capítulos o 'The Flight Attendant', de la que por el momento se sabe que la protagonista será Kaley Cuoco, archiconocida por su papel de Penny en 'The Big Bang Theory'. Y no será la única que se embarca en un proyecto seriéfilo apenas habiendo terminado el anterior: ha trascendido que Maisie Williams, Arya en 'Juego de Tronos', tendrá un papel en 'Two Weeks To Live'.

Precisamente la serie de la que se despide la joven Williams es una de las que más han dado que hablar durante la última década por lo que podría decirse que ha hecho historia y ha ganado el Trono de Hierro de las series. ¿O no? En la siguiente lista no están todas las que son, pero son todas las que están. ¿Si solo pudieras salvar una, con cuál te quedarías?