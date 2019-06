Maisie Williams, embarcada en una nueva serie tras el final de 'Juego de Tronos'

No hace mucho que se emitió el esperando final de 'Juego de Tronos' y la actriz Maisie Williams ya tiene un nuevo proyecto. Según adelanta 'El Diario', Williams es la elegida para protagonizar una nueva comedia en Sky, cuyo título será 'Two Weeks To Live' (Dos semanas para vivir).

La serie británica estará escrita por Gaby Hull (Cheat), y constará de seis capítulos. En ella Williams interpretará a Kim Noakes, una joven inadaptada que vive una vida apartada en el campo tras la muerte de su padre en extrañas circunstancias. En un momento dado y tras una broma que sale mal, Kim se verá envuelta en una huida de una banda de asesinos y de la policía con un suculento botín de dinero robado, según adelanta 'Deadline'.

Se espera que la producción se estrene en 2020 y Williams ha asegurado estar "deseando probar algo nuevo". "Creo que 'Two weeks to live' tiene un gran potencial, estoy deseando hacer algo increíble con este maravilloso equipo".

Maisie lleva una década detrás de las cámaras. Realizó su primera audición con 12 años y fue elegida entre 300 aspirantes a convertirse en Arya Stark para 'Juego de Tronos'. Tras el final de la serie, fueron muchos los fans que esperaban seguir la historia de Arya, que en el último capítulo anuncia a sus hermanos que seguirá su vida de aventuras.