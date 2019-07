Guía para acertar con la propina en el extranjero

En España, dejar propina es un gesto voluntario, el premio a un buen servicio o un detalle del cliente, nunca una obligación. Pero no sucede los mismo cuando salimos al extranjero, lo que hace que muchas veces no sepamos qué debemos hacer ¿dejar o no dejar propina? ¿qué cantidad es la adecuada?

Según un estudio realizado a más de 22.000 viajeros en todo el mundo, casi la mitad (47%) de los turistas se sienten confusos a la hora de dejar propinas en el extranjero. Y es que, al igual que cambian la moneda y el idioma, la propina es una costumbre que varía en cada destino.

Por ejemplo, en el caso de los comensales españoles, el 20% considera que una propina adecuada para un buen servicio en un restaurante nacional está en torno al 5-6% del total de la cuenta, mientras que casi un 40% dejaría una propina por debajo del 5%. En Reino Unido, en cambio, el 35% de los encuestados defiende que dejaría una propina del 9-10% del ticket.

El 45% de los comensales de todo el mundo preferiría que las propinas se incluyeran directamente en los precios del restaurante

Atendiendo a los datos globales, un 33% de los viajeros internacionales afirman que dan propina a los camareros durante las vacaciones si en el país en el que se encuentran se espera dejar propina. En el caso de los viajeros españoles, la cuarta parte afirma que siempre deja propina, sin importar las costumbres del país o la calidad del servicio, mientras que un pequeño grupo (12%) admite que nunca da propinas. Para evitar situaciones incómodas al pedir la cuenta, el 45% de los comensales del mundo (el mismo porcentaje en el caso de los españoles) preferiría que se incluyeran las propinas dentro del coste total de la factura.

Este verano, Nueva York, Londres y París son los tres destinos internacionales más populares entre los turistas españoles. Toca familiarizarse con culturas y costumbres muy variadas. ¿Cómo es allí la cultura de las propinas? Open Table, proveedor de reservas 'online' en restaurantes, y el buscador de viajes Kayak ofrecen consejos y trucos para actuar como un nativo en estos y otros destinos:

Nueva York: Estados Unidos es famoso por sus elevadas propinas a la hora de ir a un restaurante. El estudio ha revelado que el 24% de los estadounidenses cree que se debe dejar una generosa propina del 19-20% si ha disfrutado de un buen servicio al salir a cenar. Si queremos actuar como neoyorquinos, deberemos tener esta cifra en mente desde el momento en que pidamos nuestros platos.

Londres: En Reino Unido, las propinas no son tan generosas como en la ciudad de los rascacielos, pero el 40% de los británicos encuestados asegura que cuando ha sido bien atendido en un restaurante, la propina que dejaría oscila entre el 9% y el 12% del total del precio de la comida.

París: Nuestros vecinos franceses optan por dejar propinas algo más reducidas cuando salen a comer o cenar fuera. Tras un buen servicio en un restaurante del país galo, una propina situada entre el 1% y el 4% de la cuenta se considera adecuada para el 31% de los franceses, según este estudio.

Roma: Italia tiene unas costumbres de propina muy similares a las españolas. El 22% de los italianos responden en la encuesta que lo habitual en los restaurantes de allí es dejar una propia en torno al 5-6% del total del precio

Bangkok: En Bangkok (Tailandia) generalmente hay un 10% de cargo de servicio incluido en la factura en la mayoría de los hoteles y restaurantes de alto nivel. Si esa propina no está incluida en la cuenta, los turistas generalmente dejan en torno al 10% de propina.