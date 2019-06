Isabel Pantoja revela el verdadero motivo de su ansiedad y Oto acaba siendo el expulsado inesperado de la noche

La de ayer fue sin duda una noche muy agitada en Honduras. La gala 8 de 'Supervivientes' volvió a ser líder de audiencia con otro capítulo más, y todavía más truculento, de la adictiva serie Pantoja. La tonadillera reveló ante Jorge Javier cuál es el verdadero motivo de sus recurrentes ganas de abandonar. Además, Oto se convirtió en el expulsado inesperado de la noche, Omar se hizo con el título de líder tras una excelente prueba de apnea y los dos grupos por fin han sido unificados. Por si todo esto fuera poco Chabelita ha aterrizado en la isla, junto a la madre de su expareja, para sorprender a sus respectivos familiares y pasar una noche junto a ellos.

Enfrentándose ya a la mitad final del programa, los concursantes se empiezan a notar cada vez más tensos y más predispuestos -aunque parezca imposble- a comenzar discusiones. Todos dijeron adiós a sus islas habituales para conocer dónde vivirán, juntos y revueltos, lo que queda de concurso. Los concursantes expulsados, que a partir de ahora serán dos, también dejan atrás el palafito para trasladarse al barco varado.

El primer momento dramático llegó de la mano de la primera expulsada, que acabó siendo Mahi. Las lágrimas y la indignación de Dakota seguro que consternaron a más de un empático espectador. Pero no fue el único momento duro que tuvo que atravesar la joven, pues la noche también estuvo marcada por ser la primera con doble expulsión. Poco después las líneas se volvieron a abrir para una rápida votación de 30 minutos y Oto Vans fue el concursante que recibió menos apoyo. Así, de un plumazo, Dakota se quedó sin sus dos grandes apoyos y tendrá que enfrentarse sola a la convivencia. "¿Por qué me hacen esto? Me han quitado todo", decía entre lágrimas una derrotada Dakota.

El ucraniano se reunió en el barco varado con Chelo García-Cortes y su amiga Mahi y se tuvo que enfrentar a ellas para la expulsión final, de la que tampoco salió victorioso, convirtiéndose así en el expulsado definitivo de la gala.

Por otro lado, los nominados de esta semana son Mónica, Violeta, Dakota y Fabio. Las tres primeras fueron nominadas por sus compañeros, mientras que el último recibió el voto directo de Omar, que previamente se había alzado como líder.

Isabel Pantoja se derrumba (más que nunca)

Ya anunció Jorge Javier Vázquez, el presentador estrella de los programas del corazón de Telecinco, que Isabel Pantoja había pasado durante la semana momentos especialmente duros. La cantante había sufrido un ataque de ansiedad muy fuerte el día anterior desencadenado, una vez más, por sus ganas de tirar la toalla y coger el primer avión rumbo a España.

Esta vez, no obstante, fue diferente, pues la Pantoja se aventuró a revelar el verdadero motivo de sus acusados e intermitentes bajones: la cárcel. Aunque ni la tonadillera ni el presentador se atrevieron a pronunciar esa palabra, se pudo comprender perfectamente que era eso lo que martiriza día a día a Isabel y lo que está marcando su paso por el 'reallity'. Le recuerda al tiempo que pasó encerrada: "El estar en una isla me recuerda día a día que no tengo el mando de mi vida en mis manos. Cuando estoy allí durante el día lo voy sobrellevando, pero cuando llega la noche me dan ganas de salir y no puedo. Estoy rodeada de mar por todas partes", confesaba.

A la pregunta del presentador sobre cuáles eran los recuerdos que le traían los Cayos, Isabel Pantoja hizo alusión a "el sitio donde yo no elegí estar". "Estuve muchos meses y lo pasé muy mal" -continúa la tonadillera- "era el no poder ver a mi gente. Estoy todo el día pensando en mi madre, en mis hermanos en mis hijos y en como recordar el tiempo pasado allí. Y aunque esto sea paradisíaco es lo mismo, pero paradisíaco. Mi libertad la he perdido", sentenciaba sin poder dejar atisbo de dudas a la (innombrable) palabra a la que hacía referencia.

No obstante, volvió a armarse de coraje y volvió a tomar la decisión de no abandonar: "Quiero demostrarme a mí misma que sí que puedo".