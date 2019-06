Un 'zasca' feminista de Rocío Jurado se hace viral 24 años más tarde

Que Rocío Jurado es un es un referente de la copla andaluza y flamenco lo sabe todo el mundo. Pero además de su voz y su presencia sobre el escenario que la convirtieron en un icono de la música española del siglo XX, su enérgico carácter ha dejado para la posteridad momentos como el que el archivo de RTVE ha querido compartir en su cuenta de Twitter como homenaje a la artista en el 13º aninversario de su muerte y que ha tardado apenas unos minutos en hacerse viral.

El fragmento que puede verse en la red social corresponde a una entrevista de 1995 en el programa ‘Un paseo por el tiempo’ de RTVE, presentado por Julia Otero y, si Lola Flores dijo de Rocío Jurado que era "una piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar", desde luego, dura y clara fue en su respuestas a las preguntas de la periodista Lourdes Lancho.

¿Recuerdas esto? Momentazo feminista de la gran Rocío Jurado en ‘Un paseo por el tiempo’ de @julia_otero en 1995. Revivimos este programón en el 13 aniversario de la muerte de ‘la más grande’ 👉 https://t.co/3M23oAZTuG pic.twitter.com/ioRHaS0Z77 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 2 de junio de 2019

Tal y como puede verse en el vídeo, en cierto momento la entrevista toma un camino que a la artista no le parece apropiado. La primera pregunta que la incomoda es la siguiente: "¿A usted no le da corte cantar así, contar a los cuatro vientos eso de 'no siento nada al hacerlo contigo'?". A la cual, la coplera responde: "Bueno eso no solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa". Lancho insiste con un: "¿ah, sí?" y es entonces cuando se escucha a la artista dar sus motivos: "Porque esa es una canción que ha roto barreras que existían. Nunca una mujer se había atrevido a decir en una canción nada semejante. Siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando en las ventanas y con los niños y se iban con otras, y las mujeres siempre llorando, esperando que el volviera. Y no es verdad. En nuestros tiempos eso no existe y entonces yo tenía que cantarlo. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo y me voy con otro que me trata muy bien".

"¿A usted no le da corte cantar así, contar a los cuatro vientos eso de 'no siento nada al hacerlo contigo'?"

La periodista no insiste y, de hecho, corta a la entrevistada con otra pregunta que hace saltar las alarmas:

Lourdes Lancho: Y, Rocío una pregunta que no me puedo resistir a hacer: ¿me puede decir su talla de sujetador?

Rocío Jurado: Qué te lo voy a decir. Vamos. El único sujetador que me importa es el mental.

Lourdes Lancho: ¡Anda!

Rocío Jurado: Que es el que tú te tenías que poner para no hacerme estas preguntas.

"¿Me puede decir su talla de sujetador?"

En ese momento el público estalla en carcajadas y la periodista los acompaña con un nervioso "muy bien". Es entonces Julia Otero quien interviene con una frase que resume el momento: "Ahí es nada. A eso se le llama ir a buscar lana y salir trasquilado".

La respuesta, 24 años más tarde

Tras viralizarse el vídeo, algunos usuarios han mencionado a la periodista en la publicación:

Citad a @loulancho , que también sale. — Winston Chuches (@WinstonChuches) 2 de junio de 2019

Ante lo cual, ella misma ha respondido, justificando las preguntas: "Ya ves que todos tenemos un pasado. Hay que mirarlo en el contexto de los 90" o "Exacto Antonia, era otra época, otro momento. Mediados de los 90. Y no voy a justificar nada más. La respuesta que dio Rocío es y fue fantástica, y fue un 'zasca' que encajé encantada. Ahora, más que machista, me parece una pregunta tonta".

Exacto Antonia, era otra época, otro momento. Mediados de los 90. Y no voy a justificar nada más. La respuesta que dio Rocío es y fue fantástica, y fue un zasca que encajé encantada. Ahora, más que machista, me parece una pregunta tonta — Lourdeslancho (@loulancho) 3 de junio de 2019

Ya ves que todos tenemos un pasado. Hay que mirarlo en el contexto de los 90.🥺🥺 — Lourdeslancho (@loulancho) 3 de junio de 2019