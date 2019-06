"¿De verdad ves normal este comentario?" La aplaudida respuesta de Isabel Forner a un seguidor en Instagram

No es la primera vez que una periodista decide responder a un comentario machista recibido en las redes sociales. Pero, no por habitual, el episodio reduce su gravedad. La periodista de beIN Sports Isabel Forner ha sido la última en no dejar pasar la oportunidad de reprochar su conducta a un usuario de Instagram, que le formuló la siguiente apreciación.

"Si no fueras tan guapa, a saber dónde estarías trabajando", escribió el internauta en una fotografía en la que aparecía la propia Forner entrevistando al técnico del Liverpool, Jurgen Klopp. La respuesta de la periodista no se hizo esperar. "¿De verdad con la edad que tienes ves normal este comentario? Veo que no sigues mi trabajo, que con esfuerzo, ilusión y pasión por lo que hago he conseguido. Qué pena Migue, me encantaría que pudieras ver todo el curro que hay detrás, las horas que echo… Un abrazo", reprochó la comunicadora.

Pocos minutos después, Forner contó con el apoyo de numerosos compañeros de profesión, además de un sinfín de mensajes anónimos alabando su labor. Los también periodistas Marcos López, Helena Condis o Fabio Ingoglia respaldaron a su compañera.

Otros episodios recientes

El pasado verano, durante la celebración del Mundial de fútbol, la periodista de Mediaset María Gómez ya denunció este tipo de situaciones, después de que un desconocido le agarrase en pleno directo para darle un beso en la mejilla.

"¡Basta, ya!" La denuncia de María Gómez (@maria__gomez) contra el acoso machista sufrido por reporteras en el Mundial. Gracias, María ♥ https://t.co/28fzkufeAH pic.twitter.com/z8IVNouUAM — Telecinco (@telecincoes) 27 de junio de 2018

Más recientemente, la presentadora de Antena 3 Lorena García, que acaba de dar a luz a su primer hijo, también salió al paso de un comentario vertido por un seguidor acerca de su físico. "¿Tan mal se te ha quedado el cuerpo que desde que has vuelto a los servicios informativos aún no te han sacado de cuerpo entero como hacen siempre al inicio de cada informativo con todas tus compañeras?", le cuestionó un usuario.

Su respuesta, que se hizo viral en pocos minutos, tampoco se hizo esperar. "Tengo la tranquilidad de que mi físico no es el mejor de mis atributos para contar noticias. En el informativo no enseñamos o escondemos el cuerpo en plató en función de la talla que tenemos. Afortunadamente se siguen criterios informativos y técnicos”, concluyó.