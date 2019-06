Cómo elaborar un currículum válido en toda Europa

Durante el mes de mayo, que ya llega a su fin, han tenido lugar tres eventos importantes para toda Europa: la Semana Europea de la Juventud, que busca promover actividades a través de eventos en los países en los que se desarrolla el programa Erasmus+; el Día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo, para conmemorar una intervención del ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman en 1950, en la que planteó que la cooperación política en Europa haría impensable un conflicto bélico entre las naciones, lo que fue el germen de la UE. Por último, las elecciones europeas, que se celebraron el pasado 26 de mayo, coincidiendo con las municipales y autonómicas.

La pertenencia a la comunidad europea ofrece ventajas para los países miembros, ya sea a la hora de disfrutar de una movilidad accesible, ampliar las fronteras formativas, realizar un voluntariado o, incluso, de buscar empleo, para lo cual el Cipaj recomienda preparar un currículum a medida haciendo uso de dos herramientas:

Europass

NOTICIAS RELACIONADAS Tres portales donde puedes buscar planes, oportunidades y experiencias en Europa

Le pasa a todo el mundo: tienes que elaborar tu primer currículum y no tienes ni idea de por dónde empezar. Si estás en esa situación, te será de gran ayuda Europass. Esta plataforma te permite crear de una forma sencilla tu currículum a través de una plantilla con el formato que piden muchas organizaciones europeas. Incluye el Pasaporte de Lenguas Europass, con el que puedes indicar tus habilidades de idiomas.

Además, gracias a esta herramienta, si has trabajado o estudiado fuera de tu país, puedes solicitar el documento Movilidad Europass para certificarlo. Europass también emite los Suplementos al título a través de los centros educativos, para títulos técnicos, certificados de profesionalidad o estudios superiores. Este documento permite que tus estudios sean reconocidos en otros países de la UE.

Youthpass

¿Alguna vez has pensado: cómo podría demostrar todo lo que he aprendido haciendo un voluntariado? Comunicarte en público, llevar a cabo un proyecto, trabajar en equipo… son solo algunas de las cosas que te llevas de tu experiencia y que son muy importantes en el mercado laboral. Para mostrarlo está Youthpass, el certificado de reconocimiento de aprendizaje no formal. Una vez que lo tengas, no olvides adjuntarlo a tu currículum, ¡seguro que te es útil!