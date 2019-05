Las canciones de Brigitte Bardot

Es una actriz semiolvidada cuando no menospreciada por esos fogonazos lepenistas que suelta alguna vez que otra, y que son menos extremistas de lo que se cree, porque ella no es en absoluto de ideología ultra, pero Brigitte Bardot no solo dio al mundo del cine un buen puñado de películas, algunas de ellas revolucionarias como la famosa Y Dios creó la mujer, sino que en los 50-60 se convirtió en un icono planetario, y además cantó y grabó discos, faceta en la que también emitió luz propia.

No fue una voz explosiva ni de rango tonal amplio, pero sí timbradísima, muy musical, seductora y sexy, cuando no jovial y especialmente elástica para acometer una amplia paleta de géneros, a veces diametralmente opuestos en colorido, ritmo y arreglos. Con estas armas, Brigitte Bardot alumbró una fértil discografía que curiosamente, e injustamente, pasó y sigue pasando inadvertida, no ya para el gran público sino incluso para los especialistas: casi todas las biografías escritas sobre ella, tanto atrás como las más recientes, ignoran y hasta desdeñan esta faceta.

Brigitte Bardot. HA

Incluso ella misma, aun confesando que la música le apasionaba y que era un recreo después de las largas jornadas de rodaje, algo que no le pesaba sino que le servía de relax, tan apenas presta atención a sus discos en sus memorias. Es en el libro Moi je jou, de Dominique Choulant y François Bagnaud, (Flammarion/2017), donde ella manuscribe esta pasión, aportando pequeñas píldoras sobre algunas de sus canciones. Confiesa: “Adoraba cantar, era mi diversión. A menudo, por la tarde e incluso por la noche, después de una dura jornada de rodaje, iba al estudio de grabación como si fuese a una fiesta en casa de unos amigos. Esto me regocijaba mucho, incluso aunque estuviese muerta de fatiga. Cantaba como las cigarras para festejar la vida, el amor, el baile, el sol, la playa, la nostalgia, la insolencia, el champán y la sangría. Fue bueno hacerlo”.

Conviene pues, tirando, con perdón, de una frase cursi y manida en los últimos tiempos, ‘poner en valor’ el legado musical y discográfico de Brigitte Bardot que ella amaba apasionadamente y que alcanzó casi las 80 canciones (76 exactamente) repartidas en cuatro álbumes y una veintena de EP’s y singles. En las baladas es donde mejor se defendía, pero su cancionero está repleto de piezas de los más diversos estilos. Mi favorita es Le soleil, pero hay muchas más. Las puedes escuchar aquí, en el blog dedicada a ella en exclusiva.

De ellas, de todas su canciones, sus discos y sus apariciones televisivas, y más aún sobre su películas, su vida y sus estancias en España, algunas tumultuosas (¡alto: en Sevilla la acosa una turbamulta de gente con algunos machos mostrándole sus falos en erección!) doy cuenta en el libro que acabo de publicar con Amazon, mi modesta contribución para romper el silencio en torno al mito, el primer libro que increiblemente se edita en lengua española, cuando tanto impacto tuvo en nuestro país. Cosas.