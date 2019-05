Salió de Operación Triunfo 2017 con el título de segunda finalista bajo el brazo y desde entonces no ha dejado de sumar: fue la primera exconcursante de su generación OT en conseguir el disco de oro y, apenas unas semanas después de salir del concurso, se hizo pública una gran noticia para ella ya que, de no haber entrado en el 'reality', habría estudiado moda: Aitana se convertía en la nueva embajadora de Stadivarius, tras haber firmado el acuerdo con la firma de moda juvenil que pertenece al grupo Inditex; y publicó su propio libro, 'La tinta de mis ojos', en el que recoge pensamientos, vivencias y dibujos; tras el éxito cosechado con 'Lo Malo', junto a su compañera de concurso, Ana Guerra, Aitana sacó su primer 'single' en solitario, 'Teléfono', una metáfora sobre una ruptura amorosa que compaginó éxito comercial con críticas, pero del que la artista aseguró estar "contenta" aunque pudiera haber a quien no le gustase. Hasta la fecha, su último trabajo había sido 'Vas a quedarte', otro 'single' que cosechó un gran éxito.

Aunque 'Nada sale mal' el título de su nuevo single, que estrenó la noche del 16 de mayo y ya puede escucharse en las plataformas digitales, no parece que se refiera a la gran cantidad de oportunidades que han florecido para la cantante en el último año, sino que más bien enmarca una canción de temática amorosa que habla sobre los comienzos, sin prisas, ni etiquetas.

El videoclip del nuevo tema ha estado ligeramente empañado por la polémica tras la denuncia en redes sociales de una bailarina que mostraba su descontento por las condiciones de oferta de trabajo recibida para participar en él, quejas a las que la propia Aitana respondió, poniéndose de su parte. La bailarina agradeció la intervención de la artista y al menos por el momento parece que la situación no ha trascendido.

'Nada sale mal'