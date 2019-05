Aitana apoya a una bailarina que denuncia las condiciones de trabajo de la grabación de su videoclip en los Monegros

La cantante Aitana ha salido en defensa de una bailarina que había denunciado en las redes sociales las condiciones de trabajo del rodaje de su próximo vídeoclip. El vídeo del nuevo tema de Aitana, 'Nada sale mal', se va a grabar en los Monegros la próxima, semana y el equipo ya está en la zona realizando pruebas de vestuario y ensayo.

Una de las bailarinas, Paula Gallardo, ha denunciado con una historia en su Instagram las condiciones y el salario que les paga la productora. En su mensaje indica que el rodaje está previsto para el 14 de mayo. La prueba de vestuario y ensayo está prevista para este domingo, de 11.00 a 18.00. La tarifa por la jornada de rodaje es de 180 euros brutos (incluido desplazamiento y alojamiento). Y la tarifa de ensayo es de 80 euros brutos. "¿A cuántas más nos vais a escribir para trabajar tres días con estas condiciones? Basta ya", critica la bailarina en Instagram, según informa el diario '20 minutos'.

Aitana le ha respondido mediante un mensaje directo en Instagram, que la bailarina ha compartido y agradecido. "Hola Paula, te escribo directamente yo. Yo no estaba enterada de nada de esto ni de que la productora os ponía estas condiciones. Desde que ayer me enteré me he puesto manos a la obra porque merecéis ser respetadas por el increíble trabajo que hacéis y tenéis que cobrar dignamente. Es un tema que desde ayer estoy luchando de primera mano y no voy a permitir que ocurra. Que hagas esto público me parece lo más respetable porque no deberían de proponeros cosas así. Pero yo te digo de primera mano que en un videoclip mío, eso no ocurrirá", le escribe la cantante.