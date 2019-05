Hoy, la receta para hacer farinosos, en aragonés

Hoy, vamos a utilizar la cocina para aprender la lengua… o la lengua para aprender cocina. Vamos a trabajar con la receta de los farinosos, que es un dulce casero que se hace en muchos sitios de Aragón, aquí os traemos la receta de Orés en las altas Cinco Villas. Si disponemos de horno en la escuela podemos entre todos aportar los ingredientes y hacer este sencillo dulce. Si no lo tenemos, pues vamos a aprender aragonés a través de una receta. En primer lugar, hay que leer el vocabulario con las palabras que aparecen en el texto, después leer la receta y tratar de entenderla. Si nos gusta la idea podemos hablar con nuestros familiares y pedirles otras recetas sencillas que podemos hacer en grupo, de forma divertida, y que podamos traducir al aragonés.

A RECETA D’OS FARINOSOS

Pa fer a masa:

3 kilos de farina.

1 litro d’augua.

1 litro d’aceite.

1 kilo de zucre.

3 cullaradas de miel.

Pa fer a farsa:

zucre, canela, miel, aceite d’oliva, güego pa untar por encima.

Se fa calentar l’augua, l’aceite y o zucre, si se quiere se puede añadir-ie tamién tres cullaradas de miel. Quan bulle se vulca encima d’a farina que hemos metiu en un bol gran, se rechira pero sin masar. Quan ya ye tot bien mezcluciau se tapa a masa pa que no se enfridixca. Contino se pilla un trocet de masa, seguntes como se quiera que salgan de grans os farinosos, s’estira con un molonet de cocina hasta que queda prou fina, dando-le forma rectangular. Dimpués se fica en o centro d’a tarna de masa una miquirrina de zucre que habremos mezclau con a canela, un churretón de miel y un atro d’aceite y se dobla marcando con os didos. Se unta con un pincel buego batiu por encima d’o farinoso y se meten en o forno a 180º, unos 20 minutos hasta que se veiga que se meten rustius pero no guaire cocius pa que no salgan tastinaus, esto ye a gusto de qui los fa. Si lo fas a urmino, te saldrán millor.

VOCABULARIO

Zucre: azúcar.

Cullarada: cucharada.

Bullir: hervir.

Rechirar: revolver, dar vueltas.

Enfridir-se: enfriarse.

Contino: seguidamente, a continuación.

Molonet: rodillo.

Una miquirrina: un poquito, poca cantidad.

Buego batiu: huevo batido.

Rustiu: tostado, dorado por el fuego.

Guaire: mucho (en frases negativas).

Tastinau: pasado de cocción.

A urmino: frecuentemente, a menudo

