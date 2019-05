Como cada primer domingo de mayo, miles de mujeres celebran junto a sus hijos el esperado Día de la Madre. Una tradición de amor que tiene siglos de historia.

Todas estas fiestas tienen su origen en la Antigua Grecia, donde ya se celebraba esta fiesta en honor de Rhea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón.

Aunque este día se celebra en todo el mundo, en cada país lo hacen en una fecha diferente. En el caso de España se celebra el primer domingo de mayo, pero también se hace así en Hungría, Portugal, Sudáfrica y Lituania.

Dicen que madre no hay más que una, pero, aunque cada una de ellas es única e irrepetible, hay frases que todas ellas tienen en común y que seguro que a ti también te han dicho en más de una ocasión.

En honor a todas las mamás del mundo, hemos hecho una recopilación de frases del libro “Cómo no ser una drama mamá” de Amaya Ascuence. Expresiones inolvidables que seguro has escuchado en más de una ocasión y que juraste no repetir, pero que muy probablemente acabes haciéndolo.

"Si te tragas un chicle, se te van a pegar las tripas"

"Como tenga que ir yo"

"Tómate el zumo rápido que se le van las vitaminas"

"Si no te lo comes para cenar, pues para desayunar"

"Si eres mayor para trasnochar, también para madrugar"

"Y si Martita se tira por la ventana…"

"¿Crees que soy la dueña del banco de España?"

"No tires eso, que se puede aprovechar"

"Le quitas lo negro al plátano y está buenísimo"

"Tu cuarto está manga por hombro".

"El pescado tiene mucho fósforo"

"Si te portas mal los reyes te traerán carbón"

"Te voy a lavar la boca con jabón"

"Tapate la barriga que te vas a enfriar"

"Que no te lo tenga que repetir"

"Come zanahorias que es bueno para la vista"

"No te sientes en un baño público que puedes coger cualquier cosa"

"Porque lo digo yo, y punto"

"Culo veo, culo quiero"

"Hay que guardar dos horas de digestión antes de meterse en el agua"

Y de las mamás pasamos a las abuelas, porque hay expresiones que caracterizan a las personas más mayores: comes poco, qué delgado estás, en mis tiempos todo esto era campo, abrígate, ¡Cómo crecen estos niños!... hay que reconocer que se tenga la edad que se tenga, las abuelas seguirán viendo a sus nietos como niños.