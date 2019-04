El 10'60% de los contratos laborales a jóvenes en febrero fueron indefinidos

En diciembre es habitual que el paro baje: se anima el comercio, los servicios recreativos, la hostelería y los jóvenes encuentran una breve oportunidad de acceder a un empleo. La cosa cambia en enero, es la cuesta en todos los sentidos.

Empleo y desempleo juvenil (mes de febrero). Cipaj

¿Qué sucede en febrero? Pues que el desempleo se reduce un -2,19% pero entre los jóvenes de edades inferiores a 30, lo hace un -0,21% y entre los mayores, un -2,62%. Claramente el mercado de trabajo discrimina a los trabajadores y trabajadoras de menor edad.

Pero la discriminación no acaba aquí, más bien se pronuncia al comprobar que la edad también es un hándicap entre los más jóvenes. Conforme los jóvenes cumplen años y pasan la barrera de los 25 se abre una gran brecha entre sexos, no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Mientras ambos están en edades que seguramente les ocupen sus estudios, no hay problema, pero cuando hay que salir al mercado de trabajo la realidad es otra. En febrero, mes que como hemos dicho el paro desciende, en el tramo de edad de 25 a 29 años hay 1.455 chicos en paro frente a 1.959 chicas. Ambos han compartido aulas, pero su futuro se separa.

Pocas aclaraciones aportan los datos de contratación, pues si bien se contratan a más hombres que a mujeres, la realidad que encierran es la rotación. A los hombres se les hacen más contratos, pero ¿de qué duración? Un día, tres, una semana… tal vez a las mujeres de quince o cuatro días, y hasta la temporada siguiente.

Respecto a la naturaleza temporal de los contratos, el 10,60% de los registrados en la capital en febrero fueron indefinidos y a falta de información sobre la edad y sexo de los agraciados si se puede decir que los hombres fueron los destinatarios de 1.254 y las mujeres de 1.139.