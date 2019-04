Las redes sociales del bosque, un micromundo oculto en el suelo

Hay un micromundo oculto en el suelo. Es lo que quería transmitir -y transmite- la fotografía 'Las redes sociales del bosque', ganadora en la Modalidad ‘Agricultura sostenible’, que refleja “una red de hifas y esporas del hongo formador de micorrizas arbusculares que nos podrían recordar a un sistema de carreteras que unen ciudades”, cree su autor, Pablo Ibort Pereda. Esta red permite a la planta comunicarse e intercambiar señales y nutrientes para ayudar a individuos enfermos, alertar a otras plantas de peligros cercanos y así superar amenazas de forma colaborativa. En la imagen, vemos cómo “algunas hifas se entrecruzan sin tocarse, mientras también observamos 'núcleos urbanos', que son puntos con mayor densidad y, en este caso, se corresponden con las esporas del hongo”. Los hongos formadores de micorrizas arbusculares “son las vías a través de las que algunas plantas son capaces de comunicarse e intercambiar señales y nutrientes para actuar de forma colectiva”. Además, aunque en la imagen no se pueden apreciar, “la superficie de las raíces y las hifas de los hongos son un nicho donde vive gran cantidad de otros organismos, como las bacterias del suelo”. Algunas de estas bacterias también pueden ayudar al crecimiento y desarrollo tanto de las plantas como de los hongos. Por ello, “podemos afirmar que hay una 'microsociedad' en el suelo que se encuentra en continua comunicación y convivencia, es decir, con sus propias redes sociales, como aquellas que ha desarrollado la humanidad y que cada día son mas importantes en nuestra sociedad”.

El punto de partida fue resolver una duda: ¿es posible teñir y observar la red de hifas sin alterar su estructura en el espacio? Ibort se vino con ella de un curso de formación científica realizado en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva titulado 'International Training on In Vitro Culture of Arbuscular Mycorrhizal Fungi'. La fotografía se tomó durante un rato libre al terminar su jornada laboral en la empresa Koppert Biological Systems, donde trabaja actualmente, “emigrado a Holanda por la falta de oportunidades en España”. Ibort Pereda es soriano, con ascendientes aragoneses, pues su padre es de Huesca, en concreto de Linás de Marcuello, de ahí el apellido oscense Ibort.

El reto no era nada fácil. “Las micorrizas y, en este caso, las hongos formadores de micorrizas arbusculares forman en el suelo o sustrato una red de hifas que explora el espacio para la captación de nutrientes y agua”, explica este biotecnólogo. Normalmente, “para realizar tinciones de muestras biológicas (raíces y sustrato adyacente) se realiza una extracción de la muestra que altera la estructura y disposición en el espacio de dicha red de hifas”. Y él se había propuesto fotografiar la estructura de dicha red de hifas en el suelo sin alterar su estructura. Así relata el proceso: “Ya que en una muestra de suelo es imposible observar a través de las partículas que lo forman, en ciencia se utilizan placas de cultivo microbiológico en el que se utilizan distintos agentes gelificantes para dar una consistencia a la matriz. En este caso, se utilizó un compuesto (phytagel) que aporta una clara transparencia para solventar este problema. En esta matriz se puede observar la red de hifas directamente, sin embargo, debido a su color prácticamente transparente, me resultaba difícil captar una foto con buen contraste y en foco. Por ello, decidí combinarla con un método de tinción que utiliza azul de metilo para teñir estructuras fúngicas eliminando aquellos pasos de la tinción que podían afectar a la estructura del gel”. Así, hemos podido asomarnos a las redes sociales del bosque, donde el 90% de las plantas terrestres establecen a través de sus raíces una relación simbiótica con hongos beneficiosos que se encuentran en el suelo, formando las micorrizas.

El certamen Fotciencia saca cada año a la luz las mejores imágenes científicas. Esta iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que cuenta con la colaboración de la Fundación Jesús Serra ha cumplido ya su 16 edición.

