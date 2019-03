Series televisivas, adicciones y otras ‘stranger things’ de la dopamina

Cada vez hay más gente –y hablamos de millones de personas, según una encuesta de Netflix– que acomete maratones de series. Es decir, que no se levantan del sofá hasta que se ve todos los capítulos de un tirón. Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya que trata de explicar estos atracones señala que el consumo obsesivo de series genera dopamina. Si se me disculpa el guiño, una afirmación en la que hay un par de ‘stranger things’. La primera de ellas, dar por sentado que todo el mundo está de lo más puesto –sí, otro prescindible juego de palabras que se entenderá más adelante– en la dopamina. Pero, ¿de verdad todo el mundo sabe qué es exactamente, cómo actúa y cuál es su función en el organismo?

Mensajero químico

La dopamina es un mensajero químico. Esto es, una molécula, un compuesto químico –una catecolamina para más señas–, que transmite una señal. Más concretamente, es un neurotransmisor, es decir, un mensajero químico que transmite un mensaje entre neuronas vecinas. Porque, aunque la información viaje por el cerebro como un impulso eléctrico, la realidad es que las neuronas no están fusionadas entre sí, sino que existe un pequeño espacio entre ellas. Se denomina sinapsis y se encarga de salvar o cubrir los neurotransmisores.

En esencia, cuando el impulso eléctrico que recorre la neurona alcanza su extremo, provoca la liberación de uno de estos mensajeros químicos, que atraviesa el espacio sináptico y se ensambla a un receptor específico presente en la otra neurona que, a su vez, lo traduce en un impulso eléctrico para que el mensaje siga avanzando. Hay muchos tipos de neurotransmisores y no todas las neuronas son capaces de producir o de recibir todos. En el caso de la dopamina, hay dos pequeñas regiones del cerebro donde se concentran las neuronas que la producen: la sustantia nigra y el área ventral tegmental. A pesar de ello, la dopamina está implicada en muchas funciones y procesos fundamentales: memorización, adquisición de conocimientos, aprendizaje, atención; el movimiento, el habla y los estímulos sensoriales; pero también, y sobre todo, la sensación de placer y bienestar. O, dicho de otro modo la liberación de dopamina es la responsable de que haya situaciones, estímulos y actividades que nos resulten placenteras. O, en un lenguaje más académico, del mecanismo de recompensa y refuerzo o consolidación.

El cerebro nos recompensa liberando dopamina, que nos produce una sensación de placer

Este mecanismo implica que una sensación de placer o bienestar vinculada a una acción determinada es la recompensa que el cerebro nos brinda por haberla ejecutado. Por lo tanto, un estímulo, una motivación –la anticipación del placer o la recompensa que vamos a recibir–, que refuerza la ejecución de una tarea y nos impulsa o motiva a repetirla y no dejar de hacerla (lo que, a nivel neuronal, se traduce en la consolidación del circuito neuronal por el que viaja la señal, el impulso que transmite la información para ejecutarla).

El placer de sobrevivir

En realidad, si uno se para a pensarlo, al menos desde un punto de vista evolutivo y a fin de asegurar la supervivencia del individuo, tiene todo el sentido que sea así: el placer y el bienestar asociado a identificar y conseguir los alimentos que nos sacian más (más contenido energético); a recordar la ruta hacia el manantial o el refugio; a ser capaces de tirar correctamente una lanza; a cómo frotar dos piedras para encender un fuego…

El mecanismo sigue muy vigente: recordar la lección nos reporta una gran satisfacción o bienestar; como colgar una foto en Instagram y recibir un ‘me gusta’; o comer una patata frita. Ejemplos que ya anticipan que la dopamina también tiene su ‘lado oscuro’ pues puede llegar a producir adicción a algo.

Repetimos las acciones que nos hacen sentir bien, con el riesgo de volvernos adictos

Y aquí llegamos al quid de nuestra, por lo visto, creciente adicción a los maratones de series. Cuando una serie nos gusta, el cerebro libera dopamina, que produce una sensación placentera que refuerza la acción, que invita a repetirla, en este caso concreto a ver otro episodio más, anticipando que con ello recibiremos otra buena dosis de placer. Así pues, no es exactamente que el consumo obsesivo de series aumente los niveles de dopamina. Sino, más bien, al revés –o, en todo caso, es una retroalimentación o, dicho en plan coloquial, un círculo vicioso–: la liberación de dopamina nos empuja a ver otro episodio, y otro, y luego otro más, hasta acometer una maratón seriéfila. O, si se prefiere, nos genera un comportamiento obsesivo. Nos vuelve adictos.

Lo que a su vez nos lleva a introducir un interesante matiz: no estamos –o no deberíamos estar– cada vez más enganchados a las series. Al menos no a todas. Solo a las que nos hacen disfrutar, a las que nos producen placer. Por cierto, el mismo mecanismo que a los de la generación EGB nos hacía ansiar –anticipando el buen rato que íbamos a pasar– que llegase el día y la hora de emisión de un nuevo episodio de nuestra serie favorita cuando la posibilidad de verlas de tirón y las plataformas como Netflix aún eran ‘Stranger things’.

