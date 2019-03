Estos son los estrenos de Netflix, Movistar +, HBO y Amazon Prime Video para marzo

Nuevo mes y nuevas series. Las plataformas streaming han sacado toda su artillería para pasar un mes de marzo pegados la pequeña pantalla. Drama, comedia, acción… los hay para todos los gustos y también para todas las edades.

Estas son las series que Netflix, Movistar +, HBO y Amazon Prime Video traen para el mes marzo.

Northern Rescue (Netflix): 01.03.2019

Drama. Tras la repentina muerte de su mujer, John West se muda a su pueblo natal junto a sus tres hijos para hacerse cargo del equipo de rescate local.

The Widow (Amazon Prime Video): 01.03.2019

Drama. La búsqueda de una mujer para descubrir el misterio de la desaparición de su marido la lleva al Congo, donde se ve obligada a buscar la verdad sobre lo que le sucedió al hombre que amaba.

La orden (Netflix): 07.03.2019

Juvenil. Para vengar la muerte de su madre, un universitario ingresa en una orden secreta y se ve involucrado en una guerra entre hombres lobo y poseedores de la magia negra.

'After Life' (Netflix): 08.03.2019

Comedia. Un redactor de periódico que trata de asimilar la muerte de su esposa adopta una nueva actitud en un intento por alejar a los que están tratando de ayudarlo.

'El caso contra Adnan Syed - Más allá de la historia de Serial' (HBO): 11.03.2019

Documental. Cuatro episodios de una hora de duración que ahondan en el caso de Adnan Syed, uno de los sucesos más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. Aportan nuevas investigaciones y entrevistas exclusivas.

'Love, Death and Robots' (Netflix): 15.03.2019

Terror. Relataos animados sobre seres terroríficos, sorpresas retorcidas y humor negro.

'Turn Up Charlie' (Netflix): 15.03.2019

Comedia. Un DJ intenta relanzar su carrera al tiempo que cuida de la hija de once años de un amigo suyo muy famoso.

'Agatha Christie: El misterio de la guía de ferrocarriles' (Movistar +) 15.03.2019

Suspense. Adaptación de la novela homónima de Agatha Christie escrita en 1936. El conocido detective Hércules Poirot regresa a la televisión para resolver un nuevo caso.

'Pequeñas mentirosas. Perfeccionistas' (HBO): 21.03.2019

Misterio y drama. El 'spin-off' de 'Pretty Little Liars'. Tras siete años de misterios, esta nueva entrega se aleja de Rosewood para llegar hasta Beacon Hights, donde todo parece perfecto, pero no lo es.

'Dheli Crime' (Netflix): 22.03.2019

Drama. Basada en hechos reales. La serie narra la investigación policial del caso de la violación en grupo perpetrada en Delhi en 2012.

'Lo que hacemos en las sombras' (HBO): 28.03.2019

Comedia. Basada en la película de Taika Waititi y Jemaine Clement. Muestra el día a día de cuatro vampiros que comparten piso en Staten Island.

'Osmosis' (Netflix): 29.03.2019

Ciencia ficción. En el París de un futuro cercano, una aplicación empareja a gente soltera extrayendo información de su cerebro.

'Hanna' (Amazon Prime Video): 29.03.2019

Drama. Basada en la película homónima de 2011. Cuenta la historia de Hanna, una joven que intenta escapar de los bosques que han sido su hogar mientras una agente de la CIA intenta encontrarla.

Las series que regresan: 'Gotham', 'Timeless', 'Queer Eye', 'Ataque a los Titanes', 'Luther', 'Santa Clarita Diet', 'Line of Duty', 'Star Trek Discovery',' On my block', 'Arrested Development', 'The Disastrous Life of Saiki K'., 'Better Things', 'Vikingos', 'Knightfall', 'Gigantes', 'Ap Bio', 'The Good fight', 'Jane the Virgin' y 'Billions'.