Pilar Rahola presume de ver en ruso una película... muda

Pilar Rahola es una presencia habitual en los medios de comunicación catalanes. Es una 'clásica' de TV-3 y también participa en varias tertulias de radio. En una de ellas, Rahola ha protagonizado la anécdota de este lunes, al contar que hace unos años disfrutó de la mítica película de Serguei Eisenstein 'El acorazado Potemkin', uno de los filmes más famosos de la historia del cine.

El asunto no tendría mayor importancia, si no fuera porque Rahola ha contado que vio el filme "en ruso". Y ahí está el quid de la cuestión. La película, con su inolvidable escena del cochecito de bebé cayendo por unas escaleras entre los disparos del ejército del zar, es del año 1925. Y el primer filme sonoro de la historia -'El cantor de jazz'- no llegó hasta dos años después, 1927. Por mucho que Rahola crea haber escuchado a los actores de 'El acorazado Potemkin' hablar en ruso, la película es muda.

El error no ha pasado desapercibido y ha sido un compañero de tertulia, el exdiputado de la CUP Antonio Baños, quien se lo ha hecho ver con humor a Rahola. "Pero si es muda ¡Como si la ves en austrohúngaro!".

La carcajada ha sido general en todo el estudio de radio. Y la propia Rahola ha admitido lo cómico del momento y ha reconocido que han pasado demasiados años desde que vio el filme. "¡Yo qué sé! La recuerdo tan pesada...", ha dicho, para contar que hace alrededor de 40 años de la tarde de cine en la que se enfrentó a Eisenstein. No obstante, ha insistido en su recuerdo. Según ella, la peli tenía subtítulos en ruso.

Rahola también ha sido noticia estos días, después de que haya renovado su contrato de colaboración con TV-3. Ante las críticas por su elevado sueldo -entre 2018 y lo que llevamos de 2019 se ha embolsado alrededor de 100.000 euros- ella lo tiene claro: "Para bien o para mal, subo muchísimo la audiencia".