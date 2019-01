Tras el roscón, dieta 'detox'

Lo primero de todo, hay que aclarar qué son las toxinas. Si por algún casual de verdad entráis en contacto con alguna, más os vale ir corriendo al hospital. Porque las toxinas son nada más y nada menos que "sustancias venenosas producidas por organismos vivos". Algunas son más peligrosas que otras, no es lo mismo el veneno de una abeja (si te pica te sale un habón) que el de un pez globo (si te lo zampas te quedas moñeco). Tampoco debemos olvidar las enseñanzas del gran Paracelso, uno de los padres de la química, que, ya en el siglo XVI, advertía que "el veneno está en la dosis": un paracetamol te quita el dolor de cabeza, pero si te tomas toda la caja, no lo cuentas.

Y ahora vamos a por las dietas ‘detox’ (o depurativas, según aconseja Fundeu, la Fundación del Español Urgente, para sustituir al anglicismo ‘detox’). Son un timo. Una estrategia de márquetin que se han sacado algunos de la manga aprovechando la enorme culpa que sentimos todos tras los empachos navideños. Según Rocío Pérez Benavente (@galatea128), coordinadora de ‘Maldita Ciencia’ (una web que le hace la competencia a un servidor desmontando mitos y bulos): "Todo lo détox es como una especie de penitencia religiosa que llevamos en el pecado de comer cosas que nos gustan". ¿Os acordáis de ese refrán que dice que ‘todo lo que no mata, o engorda o es pecado’? "Pues he aquí el supuesto pecado –explica Rocío–, que acumulamos toxinas que luego hay que purgar para volver a sentirse limpio".

La farmacéutica y divulgadora científica Gemma del Caño (@farmagemma) no puede estar más de acuerdo: "Los argumentos que dan los defensores de lo ‘detox’ no tienen ninguna base científica". Ni adelgazan, ni ‘detoxifican’… y además pueden ser peligrosos. Gemma aclara que nuestro cuerpo ya tiene sus mecanismos para eliminar los productos de desecho: "Utilizamos lo que es útil y lo que no, lo eliminamos, ya sea a través del sudor, los pulmones, la orina o las heces". "Si necesitamos algo externo que nos ayude a ‘depurar toxinas’, igual lo que nos urge en un trasplante de riñón", añade.

Los testimonios no son evidencias

Por si fuera poco, los expertos consultados por Sinc –la agencia pública estatal especializada en información sobre ciencia, tecnología e innovación– coinciden: "No existe evidencia científica de que el cuerpo necesite una ayuda externa para ‘limpiarse’", explican. Además, recalcan que no existen apenas pruebas científicas que avalen estas dietas depurativas, nada que vaya más allá de los testimonios personales. Si "tu prima la de Barbastro hizo la dieta de la alcachofa y perdió 7 kilos", eso no es ciencia. Es una anécdota. A menudo se observan pérdidas de peso puntuales porque, a base de tomar zumos detox –que solo llevan frutas y verduras– dejamos de zampar productos procesados, ricos en azúcares libres, grasas malas y sal. Pero vamos, que en cuanto dejes los zumos y vuelvas al bollycao, ‘ciao pescao’.

Riesgos asociados

Por último, no nos olvidemos de que los expertos creen que las prácticas ‘detox’ entrañan ciertos riesgos: "El consumo de suplementos sin supervisión sanitaria puede llevar a alteraciones metabólicas graves", advierte a Sinc Jordi Salas, catedrático de la Universidad Rovira i Virgili. Rocío, de Maldita Ciencia, opina igual: "Cuando los batidos o zumos se hacen con verdura verde, podemos terminar ingiriendo más ácido oxálico del que deberíamos, y eso aumenta el riesgo de piedras en el riñón". "Así que bueno, cuidadito", dice.

De propina

Supongo que queda claro y cristalino con todo lo anterior, pero por si acaso. Todo lo ‘detox’ es un timo. Y las dietas milagro (así, en general) no existen. "No hay un truco para adelgazar", explica Rocío Pérez. "Lo mejor, lo que funciona, es adoptar buenos hábitos alimenticios", añade. Hay que intentar evitar los alimentos procesados (ricos en azúcares añadidos) y aumentar la cantidad de productos de origen vegetal. Vamos, que hay que comer muchas frutas, verduras, legumbres, frutos secos... Y no, el chocolate no cuenta como ensalada. "Una buena alimentación y una actividad física habitual son los mejores trucos", concluye. "El problema es que queremos ver efectos inmediatos y nos cuesta darnos cuenta que lo realmente eficaz requiere constancia", dice Gemma del Caño. Haz deporte, cuidadito con lo que comes, "y todo se colocará en su sitio de nuevo", concluye. En fin, que dejéis los zumos de apio y bayas de Goji y vayáis tranquilos a la pastelería a encargar otro roscón. Que San Valero acecha. El gimnasio… ya si eso en febrero.

Para saber más

Leed el artículo de Rocío P. Benavente: ‘Todo, absolutamente todo lo detox es un timo’, publicado el 29 de junio de 2018 en Maldita Ciencia. Maldita Ciencia (@maldita_ciencia) es una sección dentro del medio Maldita.es, que se dedica a confirmar o desmentir informaciones que circulan por internet y que generan dudas sobre su veracidad. "En concreto, en Maldita Ciencia analizamos los temas que tienen que ver con la ciencia y la salud, ámbitos en los que todos somos muy vulnerables porque, aunque nos afectan de lleno, no siempre tenemos los conocimientos para entender por dónde nos la quieren colar", nos explica Rocío Pérez Benavente. Si sois fans de la gente que, como el Desmitificador, lucha contra las paparruchas que nos llegan por los grupos familiares del guasáp, ahora podéis apoyar a Maldita Ciencia y Maldita.es aportando vuestro granito de arena en su crowdfunding. Y si no me queréis hacer caso a mí, haced caso a Rocío: "En Maldita.es queremos ser una fundación sin ánimo de lucro para que nuestra supervivencia y nuestros sueldos no dependan de anunciantes o de clicks".

Fernando Gomollón-Bel Químico y divulgador científico @gomobel

