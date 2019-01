'Moonselfie': el peculiar reto de hacerse un selfie con un rollo de papel higiénico

Ahora es el turno de Moonselfie o lo que es lo mismo, del ‘selfie lunar’. Esta nueva tendencia viral consiste, ni más ni menos, que en hacerse una foto con un rollo de papel higiénico. Parece un poco extraño, pero tiene su explicación. Al poner la cara en uno de los extremos del tubo de cartón y al hacer la foto por el otro, se consigue que el rostro se asemeje a la la luna. De esta manera se produce una ilusión óptica en la que el rostro se ve iluminado mientras que el resto de la imagen se oscurece por la presencia del rollo.

Un fenómeno al que se han sumado ya decenas de internautas e incluso de mascotas. Además, el programa de Zapeando de La Sexta ha pedido a sus telespectadores que se unan a este nuevo reto. ¿Te animas a participar?

#moonselfie If only this was what our moon looked like pic.twitter.com/UDQAyKbpqe