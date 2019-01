Cómo afrontar la primera relación sexual

La primera relación sexual es uno de los temas que más preocupa a los jóvenes. Una experiencia que suele estar repleta de dudas e inseguridades. La preocupación por no ser capaz de llegar al orgasmo, por tener dificultades con la erección o por si dolerá, son algunas de las inquietudes que destacan por encima del resto.

Tal y como explica Óscar Rodrigo, sexólogo de Erótica Enigma, “la primera relación sexual es un momento importante en la vida de cada persona ya que nos acompañará el resto de nuestras vidas. Es muy importante que cuando se realice, la persona esté de acuerdo con realizarla y, sobre todo, muy segura de lo que va a hacer. Es decir, no hay que mantener relaciones sexuales por complacer a la pareja, sino cuando una persona esté preparada y, sobre todo, elegir a la persona con la que queremos compartir ese momento tan especial”.

Antes de mantener la primera relación sexual es muy importante conocer los diferentes métodos anticonceptivos. “Hay que estar informado sobre los tipos de métodos anticonceptivos que existen frente a embarazos no deseados o ITS. Siempre es muy importante la información que te puede dar tu propia familia para que esa persona se sienta segura de lo que ha aprendido, así como de lo que va a realizar. El método más seguro y más efectivo es el preservativo ya que protege frente a ITS así como de embarazos no deseados”, añade Rodrigo.