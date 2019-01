Un enero seco ayuda a cumplir los propósitos para el nuevo año

Con la entrada en un nuevo año resulta inevitable que muchos caigamos en la tentación de fijarnos objetivos a conseguir y conquistar en los meses venideros. La mayoría de ellos tiene que ver, además, con renunciar a ‘vicios’ y con adoptar hábitos de vida más saludables . Es muy posible que ese sea también el caso del lector. Es más, no es en absoluto descartable que entre sus nuevos propósitos a cumplir figuren ‘clásicos’ como "mejorar la salud", "ahorrar", "dormir más y mejor", "perder peso" , "sentirse más realizado", "ponerse en forma" , etc.

Si es así, entonces debería plantearse seriamente cumplir con el reto denominado ‘enero seco’ (‘Dry January’). Esto es, renunciar al alcohol durante el primer mes del año –o, para ser más precisos, durante un periodo de 30 días, ya que el reto tiene validez independientemente de las fechas en que se ponga en práctica–.

Según un estudio de la Universidad de Sussex (Reino Unido) recientemente publicado y basado en los resultados alcanzados por 800 voluntarios que participaron en esta iniciativa en enero de 2018, el 93% de los participantes aumentaron su autoestima; el 88% ahorró dinero; el 70% mejoró su salud; el 71% durmió mejor; el 67% se sentía con más energía y vitalidad; y el 58% perdió peso. Por solo citar los resultados más abrumadores y deseables.

En palabras de los investigadores, la explicación a esta ‘milagrosa’ cascada de satisfactorios efectos es simple: no consumir alcohol durante un mes nos demuestra que no es necesario para pasarlo bien, relajarse o socializar. En consecuencia, una vez superado el periodo de abstinencia, no sentimos tanta necesidad de beber y reducimos el consumo habitual. Lo que a su vez provoca todos los demás beneficios.

Otro interesante aspecto demostrado por el estudio es que el mero hecho de plantearse el reto, de iniciarlo –aunque luego se ceda a la tentación antes de tiempo– también reporta beneficios –si bien no tan acusados–. Vaya, que intentarlo nunca supondrá un esfuerzo en balde.

Pero maticemos un poco con tres apuntes propios al respecto de tan esperanzadores resultados:

El estudio fue publicado el 28 de diciembre. Así que, aunque proviene de la Universidad de Sussex, y en el mundo anglosajón lo que se celebra es el ‘April fools Day’, no es descartable que se trate de una inocentada.

Bromas aparte, cabe preguntarse si en los resultados alcanzados no habrá tenido más influencia o peso el llamado ‘efecto Gran Hermano’ que el propio ‘enero seco’. Es decir, el hecho de que los participantes en el programa no se habían comprometido solamente consigo mismos, sino que en todo momento eran conscientes de que unos ‘desconocidos’ iban a valorar y ‘juzgar’ sus resultados. Y si bien algunas conclusiones se basan en apreciaciones u opiniones emitidas por los voluntarios, otros parámetros como el peso, la salud o la forma física son datos mensurables y por tanto difícilmente manipulables. Teniendo en cuenta lo anterior, recomendaría al lector que además de fijarse unos objetivos y no catar el alcohol durante un mes, los compartiese con algún amigo y/o familiar y que dejase a juicio de aquel el valorar si los ha alcanzado.

Cabe suponer, asimismo, que los resultados serán equiparables si lo que realizamos es un mes ‘sin humos’ o sin cualquier otro vicio o hábito pernicioso en el que suela incurrir –‘sin dulces’, ‘sin snacks’…– pero también ‘sin móvil a tiempo completo’ o ‘sin horas extra’. Y puesto que yo me he apuntado al último, llega el momento de poner el punto final a este texto.

