El trabajo soñado: 113.000 euros al año por cuidar de una isla con tu pareja

Hay trabajos tan suculentos que a simple vista no parecen reales. Prueba de ello es la oferta de empleo que sacó hace unos meses la cadena de hoteles Vidanta en la que ofrecían 100.000 euros al año por vivir en hoteles de lujo o la del colectivo solidario 'God's Little People Cat Rescue', quienes ofrecían un puesto de trabajo con sueldo fijo por cuidar durante cuatro horas al día a los 55 gatos de un santuario. Ofertas tan curiosas que no parecen reales.