Las redes sociales se hacen eco del 'Januhairy', un movimiento para reivindicar el vello de las mujeres

"Hola, soy Laura, la chica detrás de 'Januhairy'! Pensé en escribir un poco sobre mis experiencias y cómo surgió 'Januhairy' ... Me dejé crecer el vello corporal para una actuación como parte de mi formación en mayo de 2018. Hubo algunas cosas que fueron difíciles para mí y otras que realmente abrieron mis ojos al tabú del vello corporal de una mujer", explica Jackson en su cuenta de Instagram.

"Después de unas pocas semanas me acostumbré y empezó a gustarme mi cabello natural. También me empezó a gustar la falta de incómodos episodios de afeitado. Aunque me sentí liberada y más confiada en mí misma, algunas personas a mi alrededor no entendían por qué no me depilaba o no estaban de acuerdo con ello. Me di cuenta de que aún nos queda mucho por hacer para poder aceptarnos unos a otros de manera plena y real. Entonces pensé en 'Januhairy' y pensé en probarlo. Es un comienzo al menos... ¡He tenido mucho apoyo de mis amigos y familiares! A pesar de que tuve que explicar por qué lo estaba haciendo a muchos de ellos, fue sorprendente, y nuevamente, ¡la razón por la que es importante hacerlo! Cuando comencé a dejar crecer mi vello corporal, mi mamá me preguntó: "¿Es que solo estás siendo perezosa o estás tratando de demostrar algo?"... ¿Por qué deberíamos ser llamados perezosos si no queremos afeitarnos? ¿Y por qué tenemos que estar demostrando algo? Después de hablar con ella sobre el tema y ayudarla a comprender, vio lo raro que era hacer esas preguntas. Si hacemos algo o vemos las mismas cosas una y otra vez se vuelve normal. Ahora se unirá a 'Januhairy' y desarrollará su propio vello corporal, lo cual es un gran desafío para ella, así como para muchas mujeres que se involucran. ¡Por supuesto es un buen desafío! Esta no es una campaña rabiosa contra las personas que no ven lo normal que es el vello corporal, sino más bien un proyecto empoderador para que todos comprendan más sobre sus opiniones sobre sí mismos y sobre los demás. Esta foto fue tomada hace unos meses. ¡Ahora me uniré a 'Januhairy', comenzando de nuevo el proceso de crecimiento junto con las otras mujeres maravillosas que se han inscrito! Las fotos / descripciones del progreso de nuestras chicas se publicarán a lo largo del mes. Seamos peludas ".

Comienza el reto

Hay tres formas de participar en este desafío:

Dejando crecer el vello durante el mes de enero. Compartiendo anécdotas, historias, experiencias y fotografías en las redes sociales sobre el mismo. Participando como sponsor o donante para recaudar dinero para un 'crowdfunding' cuyo objetivo es ser destinado al programa 'Body Gossips Education', una organización benéfica que ayuda a los adolescentes a mejorar su autoestima a través de un programa educativo.

Al reto, según explica Jackson, se han inscrito ya mujeres de todo el mundo, incluyendo España, Alemania, Rusia, EE. UU., Canadá e Inglaterra:

Las redes responden

Como cabía esperar por episodios anteriores similares en las redes sociales, como la foto de Amaia Romero en Instagram, las respuestas han sido variadas: desde seguidoras que se han unido con sus fotos hasta claras detractoras -y detractores- de esta propuesta social.

A pesar de las discrepancias y de que la propuesta de la estudiante choca con unos estereotipos sociales muy arraigados, la página de Facebook creada por la joven ya tiene más de 1000 seguidores y más de 4.500 en Instagram.