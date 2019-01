Ya vienen los Reyes... Y puedes ver por dónde y cuándo llegan a tu ciudad

Y en algún momento de la infancia, a cualquier niño se le pasa por la cabeza la siguiente pregunta: ¿cómo lo hacen para llegar a toda España? Bueno, son magos, claro.

La prueba de que lo hacen está en 'yavienenlosreyesmagos.com', una nueva plataforma que permite ver a tiempo real el recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar por el mapa español el 5 de enero a partir de las 19.00, creada por el ingeniero informático Rogelio Orts.

"La iniciativa surge a partir de una inquietud tecnológica: quería probar ciertas herramientas para tratar la información y automatizar y probar ciertos servicios en la nube. Como estaba de vacaciones, me decidí a hacer un proyecto en el que, además de probar lo que comento, fuese divertido y pudiese compartirlo. Ha sido todo un poco casual", explica Orts. No obstante, añade, "ahora que ya está hecho y el objetivo didáctico conseguido, el único objetivo de este proyecto es repartir ilusión a los niños y niñas (y no tan niños y niñas). Yo siempre he sido muy impaciente, particularmente el día de los reyes, y me parece bonito el poder ver por donde van y poder "interactuar" de alguna manera con ellos".

Por ello, cuando los Sus Majestades de Oriente le propusieron este reto, él no pudo negarse. "Este año cuando entregué mi carta al cartero real, él me entregó una que había sido escrita por los mismísimos Reyes Magos. En esta carta me especificaron qué es lo que querían en su web para que pudiese ponerme manos a la obra. Ah... Y me consta que retransmitirán en directo su ruta a través de las redes sociales (Twitter e Instagram)".

Además, Melchor Gaspar y Baltasar entregaron a Rogelio Orts un mensaje para todos los niños:

"Queridos niños y niñas,

Hemos querido subirnos al carro de los últimas tecnologías y hemos planificado nuestro itinerario de 2019 haciendo uso de ellas. Por eso, este año ponemos a disposición de todos los niños y niñas nuestra ruta detallada. Así podréis saber a qué hora pasamos por vuestro pueblo, ciudad o municipio. ¡Síguenos durante la noche más importante del año!"

De modo que, en este trabajo hay, por supuesto, un poco de magia, pero también muchos cálculos: "A partir de un listado de los municipios de España con sus latitudes, longitudes y población, he calculado la distancia entre todos ellos y aplicado un algoritmo para encontrar el camino subóptimo para que SS.MM. recorran España en el menor tiempo posible, empezando desde un municipio seleccionado aleatoriamente. Se ha tenido en cuenta además que en cada municipio SS.MM. pasan un tiempo proporcional a los habitantes de éste y que todo debe hacerse en 12 horas. Esta información se ha guardado en una base de datos y es mostrada a través de un frontal. Para ello, he montado una infrastructura en la nube que autoescale por si el número de visitas el día 5 aumenta de manera muy elevada. También he automatizado algunas tareas relacionadas con las redes sociales en funciones desplegadas en la nube".

Una vez estuvieron satisfechos con el resultado, los tres sabios volvieron a escribir a este arquitecto de software para que la página web pudiera salir a la luz y, por el momento, puede visitarse para ver una cuenta atrás que espera la llegada de Sus Majestades.

Pese a su relación profesional, el ingeniero explica que toda la comunicación "ha sido por carta. Ellos viven en Oriente y están muy ocupados durante todo el año haciendo los regalos para todos los niños y niñas, les fue imposible venir. ¡Pero algún día me encantaría conocerlos en persona, me han dicho que Melchor es muy bueno contando chistes!". De hecho, dice que este año espera regalos, que ha sido bueno.

Lo que no tiene claro es poder elegir a un único Rey como favorito: "Aunque Baltasar es el que ha pasado siempre por mi casa, sé que los tres se esfuerzan todos los años por traer ilusión... No podría quedarme con ninguno, ¡para mí los tres son mis favoritos!", asegura.