¿Recuerdas los juguetes de tus cartas a los Reyes Magos?

¡Ya vienen los reyes! A Zaragoza, concretamente, sus Majestades de Oriente llegarán al parque Grande José Antonio Labordeta en torno a las 16.00 de la tarde el día 5 de enero, aunque tienen varios planes antes de llegar a la cabalgata oficial.

Quizá hace un tiempo que no les escribes carta de tu puño y letra a Melchor, Gaspar y Baltasar aunque, como son magos, al final de algo se enteran por su cuenta. Lo que seguro que recuerdas son los juguetes que pedías si habías sido bueno (y si no también, por probar que no quede). Tal vez algunos llegaron, tal vez otros se quedaron para siempre en la lista, como esa carta de Hogwarts que nunca llegó a tu buzón, y seguro en más de una ocasión llegó algún juguete que no esperabas y con el que pasaste horas y horas jugando. ¿Te suenan?