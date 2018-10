El aciago día de Roi: "Solo falta que me caiga un árbol encima"

La mala suerte se alió con Roi Méndez, concursante de Operación Triunfo en su edición del pasado año y el gallego ha subido este lunes a Instagram un vídeo donde relata lo que le ocurrió. "Que me caiga un árbol encima para rematar", lamenta el joven cantante.

"Me dejo las llaves dentro de casa. Cris se está yendo a México y se las dejó a una azafata para que quedase con ella. Voy a quedar con ella, decido ir en patinete, se me cae el móvil al suelo, reviento la pantalla y no funciona de mitad para arriba, por eso no puedo subir nada ni llamar a nadie. Y para colmo saco el patinete de la zona de uso y me multan. No se... Que me caiga un árbol encima para rematar... Es que no puedo hacer nada. Lo subo para que lo sepáis."

Precisamente Roi estuvo hace apenas diez días en Zaragoza en el Espacio Zity junto a Ana Guerra y Ricky, también compañeros en la pasado edición de OT.

El cantante gallego destacó por su simpatía, por sus chistes y porque popularizó la palabra sapoconcho, que se usa en su Galicia natal para llamar a un tipo de tortuga. Antes del verano sacó un tema, ‘Por una vez más’, que se ha vendido bien en digital y va por los 4 millones y medio de reproducciones en Youtube. El disco completo ya anda en preparación, pero Roi dijo que se lo quería tomar con calma. También está preparando un documental.