Kim Kardashian se implanta un collar con luces en el cuello

Kim es una de las reinas de las famosas y de las redes sociales y ha subido un vídeo en el que muestra un collar implantado en su cuello que, además, incluye luces parpadeantes. En este vídeo Kim susurra "mi collar brilla al ritmo del latido de mi corazón".

Las etiquetas que acompañan la publicación de Kim son #ahuman @ahuman. Muestra que esta implantación es una es una experiencia artística creada por su amigo Simon Huck, el cual pretende mostrar modificaciones corporales únicas. El objetivo de Huck es un futuro en el que las personas puedan diseñar su propio cuerpo. En la revista Vogue, Huck habla sobre la libertad de explorar este mundo y vivir en este mundo de la forma en la que queramos

Con esta publicación, la celebrity ha causado gran polémica tanto en Twitter como en Instagram y ha obtenido muchas críticas por esta implantación. Algunos de estos comentarios donde muestran su repulsión al collar han sido. "Me han entrado náuseas", "me da miedo" o "cualquier cosa para llamar su atención". Por otra parte, también ha recibido algún alago, como afirma uno de ellos. "¡Oh, es asqueroso, me encanta!".

No obstante, no ha sido la única famosa que se ha unido a esta iniciativa, la modelo Chrissy Teigen se ha implantado una especie de alas con plumas en su escote; Tan France, uno de los presentadores de Queer Eye, un collar con cristales en el cuello y la modelo Andrej Péjic, unos cuernos turquesa sobre los hombros.