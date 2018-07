Miley Cyrus borra su huella en la red y dispara los rumores de su ruptura con Hemsworth

Ni rastro de Miley Cyrus en las redes sociales. La intérprete ha borrado todas sus publicaciones en Instagram, donde cuenta con más de 76 millones de seguidores y su último mensaje en Twitter data del 5 de julio. Además, su página web oficial y sus avatares aparecen totalmente en negro. Unos cambios que han alertado a sus fans, que ya especulan sobre lo que Cyrus puede estar tramando.

La teoría que barajan algunos medios como 'Daily Mail' y la edición australiana de 'OK! Magazine' es que la artista y el actor Liam Hemsworth habrían roto su compromiso de boda debido a que los planes de futuro de uno y otro no eran compatibles. Al parecer, Hemsworth de 28 años, no quiere seguir esperando para tener hijos, mientras que a Miley la idea de ampliar la familia le parecía algo precipitada.

Ambos estaban comprometidos desde finales de 2016, tras una relación con varias idas y venidas. No obstante, según recogen los citados medios, ella tampoco estaría demasiado interesada en casarse. Así lo contó en a 'The Sun' el año pasado: "Tengo 24 años. Espero vivir un poco más. Tengo mucho que vivir antes de casarme", explicó la cantante. Sin embargo, esta hipótesis no es demasiado probable, ya que Hemsworth no ha borrado las fotos en las que sale con ella.