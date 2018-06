Claves para que los niños no pierdan la rutina en verano

Las vacaciones de verano infantiles son muy largas y es importante que los más pequeños de casa no abandonen los buenos hábitos que desde principio de curso marcan sus rutinas. Además, es importante que los niños sepan lo que va a pasar en cada momento para que se sientan seguros durante estos meses, al menos en temas tan importantes como el sueño, la comida o la higiene.

No hay que olvidar que la incertidumbre que les provoca no saber lo que va a pasar en cada momento puede llevarles a dormir mal, a estar nerviosos o irritables, a tener cambios de humor o a no ser capaces de gestionar correctamente las emociones. Por eso, combinar nuevas actividades dentro de un horario en el que se respete parte de la rutina es fundamental para conseguir que el fin de las vacaciones no se les haga cuesta arriba.